Xi upozorio Trumpa oko Tajvana: Moguć je sukob!

Kineski čelnik Xi Jinping pokrenuo je osjetljivo pitanje Tajvana u razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, prenosi kineska državna novinska agencija Xinhua. Xi je naglasio kako je „pitanje Tajvana najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a“.

- Ako se njime pravilno upravlja, odnosi dviju zemalja mogu održati opću stabilnost. Ako se njime ne bude pravilno upravljalo, dvije bi se zemlje mogle sukobiti ili čak ući u konflikt, što bi cijeli odnos Kine i SAD-a gurnulo u vrlo opasnu situaciju - izjavio je Xi, prema navodima Xinhue.

Kineska vladajuća Komunistička partija obećala je „ponovno ujedinjenje“ s Tajvanom, unatoč tome što nikada nije kontrolirala taj samoupravni, demokratski otok.

Washington održava snažne neslužbene odnose s Tajvanom, ali je ostao namjerno dvosmislen oko toga bi li vojno intervenirao u slučaju kineskog napada.

SAD je zakonski obvezan aktom Kongresa prodavati oružje otoku za njegovu samoobranu. Trump je u ponedjeljak izjavio da će s Xijem razgovarati o američkoj prodaji oružja Tajvanu – što je komentar koji je produbio zabrinutost da bi buduće prodaje mogle biti ugrožene.

Trump tek treba službeno krenuti u realizaciju paketa prodaje oružja Tajvanu vrijednog oko 14 milijardi dolara. Peking se, sa svoje strane, dosljedno protivi prodaji oružja Tajvanu.

Trumpova strategija nacionalne sigurnosti, predstavljena prošle godine, istaknula je ulogu Tajvana u proizvodnji poluvodiča, kao i njegov geografski značajan položaj. No, dokument je na drugim mjestima ublažio retoriku.