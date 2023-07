Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost: 'Tehničko rješenje ne postoji u Zakonu'

Apsolutno je nedopustivo da je jedna institucija, kao što je VSOA, blokirana. Neće ljudi bolje živjeti imamo li ravnatelja ili ne, ali ratu u Ukrajini se ne nazire kraj i nedopustiv je način na koji se ponašaju predsjednik i premijer. Ne mogu se ponašati kao dva uvrijeđena dječaka, moraju sjesti za stol i dogovoriti se. Ovakvu tvrdu kohabitaciju nismo vidjeli i nijedan narod to ne zaslužuje, poručuje čelnica GLAS-a i saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš govoreći o dramatičnoj situaciji u kojoj smo se našli - da Vojno-sigurnosno obavještajna agencija nema ravnatelja. Tj, upravo je dobilo nekakvo tehničko rješenje da ne ostane potpuno obezglavljena, a da ima tko potpisivati najminimalnije tehničke stvari.

Ivici Kinderu danas je istekao mandat, a od listopada ga je obavljao u ostavci obzirom da je nakon niza utvrđenih nepravilnosti razriješen. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović još uvijek se nisu dogovorili o nasljedniku. Vlada je predložila Miju Validžića, a Milanović, koji nije rekao ni da ga prihvaća ni da ga odbija, zove Plenkovića za stol. Premijer odbija pa su danas uspjeli dogovoriti tehničko rješenje, privremeno za razdoblje idućih mjesec danas. Netko iz sustava će biti tehnički ravnatelj. Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić poručuje kako tehničko rješenje ne postoji u Zakonu. No, iako se Milanović neki dan tome protivio, danas je odluku potpisao.

- Ne postoji u Zakonu tehničko rješenje i to stvarno izgleda kao određeni puzajući udar HDZ-a na naše institucije. Vraćamo se na konac '90-ih, to nije dobro i to se ne radi - kazao je Hajdaš Dončić prije nego li su Plenković i Pantovčak potvrdili dogovor.

Od premijera očekuje da se odazove Milanovićevu pozivu na sastanak.

- SOA, VSOA, Nacionalno vijeće su sastavnice sigurnosno-obavještajne organizacije RH i važni su za funkcioniranje nacionalne sigurnosti. Tako da možemo govoriti o određenoj ugroženosti nacionalne sigurnosti jer VSOA nema ravnatelja, dakle, nema njome tko upravljati. Imamo veliki broj kibernetičkih napada, rusku agresiju na Ukrajinu, Tajvan, Kinu... ključno je da Plenković prihvati Milanovićev poziv na sastanak i da se dogovore - rekao je.

I ostatak oporbe krivca za ovu situaciju vidi u Plenkoviću.

- Imamo jednog predsjednika, onog Republike, koji je više puta pozvao onog drugog predsjednika, Vlade, da sjednu i o ovome razgovaraju. Imamo ovog drugog predsjednika, Vlade, koji se ponaša kao uvrijeđeno derište i traži nekakvu ispriku. Dobro, ajmo reći i njemu da se ispriča za Gabrijelu Žalac, za Lovru Kuščeviću, Tolušića, što je Bulju rekao da je panj, što je vrijeđao moju suprugu.... Kad on vrijeđa, kad njegovi kradu, nikome ništa, to može, a kad njemu kažeš u masni brk, e onda plač i suze. Ne ide tako. Imaš svoj posao i radi ga. Ako ga nisi u stanju raditi, makni se. Forsira svađu, ne slučajno, kad mu izađe ovakva afera kao HEP van. Spreman je urušiti sigurnosni aparat u vrijeme rata i krize u BiH da mi ne bi pričali o plinu. Neće ići - oštro je poručio šef SDP-a Peđa Grbin.

Mostova Marija Selak Raspudić je i prije objave vijesti o suglasju o tehničkom rješenju vjerovala da će do nekog dogovora ipak doći.

- Jer nijednom akteru ne odgovara da on bude taj koji će biti optužen za sigurnosnu ugrozu. Jednom je sigurno, a možda i obojici, odgovaralo da ova afera izađe u prvi plan kako se ne bi razgovaralo o plinskoj aferi. U ovoj situaciji je Plenković odgovorniji jer nije poštivao Zakon u smislu da se prethodno morao dogovoriti s predsjednikom i na neki način javno pokušao utjecati na taj izbor, što je neprihvatljivo. Međutim, u cjelokupnom sukobu, s obzirom na sva imenovanja koja se ne događaju, i jedan i drugi su zaglibili do te mjere da građane sada sigurno više ne zanima tko je krivac, nego da se ovakve stvari više ne ponavljaju, a ova situacija riješi čim prije - kazala je.

Sandra Benčić (Možemo) smatra da Plenković na puno načina ugrožava nacionalnu sigurnost.

- Ali ovo je posebno opasna situacija iz razloga što se cijela Europa nalazi vrlo blizu ratnog područja. I da mi nemamo čelnika VSOA-e je apsolutno nedopustivo. Trebaju sjesti, dogovoriti se o imenu, nikakvi koordinatori, privremeni, v.d.-iji, ne dolaze u obzir, moramo imati čelnika VSOA-e. Pokazuje svu narav vlasti ona Plenkovićeva rečenica da će se on možda ići dogovarati oko ravnatelja ako mu se predsjednik ispriča. Pa što je ovo, plac? On ispunjenje osnovnih ustavnih zadaća uvjetuje svojim egom. Ali nije do ove situacije došlo slučajno, nije Plenković zaboravio da mora imenovati ravnatelja VSOA-e, nego se evidentno situacija vodila ka kritičnoj točci u kojoj će on moći izvesti neki salto mortale s time da zapravo izbjegne dogovor, sam postavi nekoga na čelo VSOA-e i ima ga pod kontrolom - naglasila je.