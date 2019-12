Predsjednik vijeća i čelnici EU čestitali Johnsonu na pobjedi

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel čestitao je u petak britanskom premijeru Borisu Johnsonu na izbornoj pobjedi i pozvao na brzu ratifikaciju sporazuma o brexitu, javljaju svjetske novinske agencije.

- Očekujemo da britanski parlament glasa o sporazumu o povlačenju (Britanije iz EU-a) što je prije moguće. Važno je da imamo jasnoću čim prije - rekao je Michel novinarima po dolasku na summit čelnika EU-a a prenosi Reuters.

Također je izjavio da je EU spreman ispregovarati sporazum o slobodnoj trgovini s Britanijom, ali je pozvao London da radi u dobroj vjeri.

- Mi smo spremni. Mi smo definirali naše prioritete - istaknuo je Michel.

Europljani će, ističe AFP, posebnu pozornost posvetiti 'cjelovitosti unutarnjeg tržišta' na način da budući odnosi između dviju strana jamče jednaka pravila igre, zagovarajući pritom 'da budući odnosi s Velikom Britanijom budu što tješnji'.

Boris Johnson je u petak izašao kao čvrsti vođa Ujedinjene Kraljevine nakon trijumfa na parlamentarnim izborima, nakon čega će 27 europskih čelnika pregovaraču Europske komisije za brexit Michelu Barnieru povjeriti zadaću da ispregovara trgovinski sporazum s Britanijom.

Prema posljednjoj verziji sporazuma o brexitu, čelnici će potvrditi svoju potporu 'urednom izlasku' Ujedinjene Kraljevine iz EU-a 'na temelju sporazuma' kojeg je Johnson potpisao na prethodnom samitu Vijeća u listopadu.

Čelnici EU-a su čestitali Johnsonu na izbornoj pobjedi, ali su također, poput češkog premijera, ocijenili da je to 'loša vijest za Europu'.

- To je očito golemi uspjeh za Borisa Johnsona. On je karizmatični vođa. Pobijedio je i sada će nas Britanci nažalost napustiti. To je loša vijest za Europu - rekao je Andrej Babiš.

Zbog brexita žali i Norbert Roettgen, njemački zastupnik iz redova kršćanskih demokrata kancelarke Angele Merkel.

- Nije tajna da sam želio da Ujedinjena Kraljevina ostane u EU (...) ali britanski narod je odlučio i moramo prihvatiti njihov izbor. S Johnsonovom pobjedom brexit je neizbježan. Naš je sada cilj da odnosi s Ujedinjenom Kraljevinom budu što je moguće bliskiji - rekao je Roettgen.

Američki predsjednik Donald Trump je kazao da Johnsonova pobjeda znači da će Britanija i SAD nakon brexita moći sklopiti 'golemi' novi trgovinski sporazum.

- Taj sporazum bi mogao biti daleko veći i unosniji nego bilo koji sporazum s Europskom unijom - tvitao je Trump.

Izraelski ministar Israel Katz pozdravio je Johnsonov trijumf kao 'pobjedu vrijednosti' protiv antisemitizma. Naime, britanska Laburistička stranka opetovano je pod optužbama da se unutar svojih redova ne obračunava s antisemitizmom.