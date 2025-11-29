Obavijesti

OSTALA BEZ VIŠE TISUĆA EURA

Predstavio se kao liječnik iz Slovenije: 'Vaša kći treba hitnu operaciju, brzo pošaljite novac'

Piše Helena Tkalčević,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Žrtva (79), čija kćer doista živi u Sloveniji, povjerovala je u lažnu priču i po uputi prevaranta predala novac muškarcu, koji je navečer došao na njezinu kućnu adresu u Zadru

Policijskoj upravi zadarskoj jučer 28. studenog obratila se 79-godišnjakinja koja je zbog prevaranta ostala bez više tisuća eura.

Kako su naveli, nazvao ju je nepoznati počinitelj i lažno se predstavio kao liječnik iz Slovenije te zatražio novac za  hitnu operaciju njezine kćeri koja je nastradala u Sloveniji, gdje i živi.

Žrtva je povjerovala u lažnu priču pozivatelja te je prema njegovoj uputi na adresi svog stanovanja na području grada Zadra u večernjim satima nepoznatom muškarcu predala više tisuća eura.
 
I dok policijski službenici provode kriminalističko istraživanje iz PU zadarske upozoravaju građane da budu na oprezu!

- Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - kontakt ostvaruju telefonskim pozivom. Upozoravamo građane da obrate pozornost na pozive koje zaprime od nepoznate osobe mobitelom ili telefonom u kojima se pozivatelji predstavljaju kao liječnici raznih bolnica navodeći kako je dijete osobe s kojom su oni uspostavili telefonski kontakt  upravo teško nastradalo. Objašnjavaju kako je za daljnje liječenje potrebno žurno platiti liječnicima, a zatim traže da se novac hitno donesu na određenu lokaciju - kažu z policije.

Upozoravaju građane da službena tijela pa tako ni bolnice, nikada na ovakav način ne traže novac. Savjetuju da prije nego što podignu i predaju nekome novac, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare te da, ukoliko zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192.

