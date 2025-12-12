Obavijesti

Predstavljen je novi hrvatski prijevod Biblije: 'To je kulturni, nacionalni i duhovni pothvat'

Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

U prepunom foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je svečana promocija novog hrvatskog prijevoda Biblije u suizdanju Hrvatskog Biblijskog Društva, Verbuma i Naših Ognjišta

Ovim novim prijevodom Biblije nastojalo se pružiti tekst koji je vjeran izvorniku, a istovremeno pristupačan i razumljiv suvremenom čitatelju. Muškarcima i ženama našega vremena koji, suočeni s nesigurnostima i brzim promjenama sve više tragaju za duhovnošću i dubljim smislom života, ovaj prijevod može pomoći da uđu u dinamizam nepokolebljive i nepromjenjive Božje riječi, pružajući im sigurno utočište u svim životnim okolnostima.

Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Piše to u proslovu novog hrvatskog prijevoda Biblije kojeg potpisuje mons. Dražen Kutleša, nadbiskup metropolit zagrebački i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Iako je u prodaji tjedan dana, u petak u večernjim satima predstavljena je u prepunom foajeu Hrvatskog narodnog kazališta.

Novi prijevod predstavili su nadbiskup vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić, dok je riječ zagrebačkoga nadbiskupa mons. Dražena Kutleše pročitao pomoćni biskup zagrebački mons. Marko Kovač. O prijevodu su govorili i bibličar i svećenik Varaždinske biskupije Mladen Horvat te Boris Beck s Fakulteta političkih znanosti.

Nadbiskup Vukšić istaknuo je kako smatra osobito prikladnim da se Govor Božji, preveden na hrvatski standardni jezik, predstavi javnosti uoči svetkovine Utjelovljenja Logosa. Izrazio je uvjerenje da je Providnost upravo tako posložila okolnosti da se Govor Božji i opisi Božjega djelovanja, sadržani u Bibliji, ovim prijevodom na suvremen način „pohrvate“, odnosno utjelove u hrvatski jezik i kulturu upravo uoči Božića.

Nova hrvatska katolička Biblija rezultat je više od dvadeset godina marljivoga zajedničkoga rada vrsnih biblijskih stručnjaka, mahom s hrvatskih katoličkih teoloških fakulteta. Objavljena je u suizdanju Hrvatskog Biblijskog Društva, Verbuma i Naših Ognjišta, a ima službena crkvena odobrenja Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH.

Kako piše izdavač, riječ je o prvom cjelovitom katoličkom prijevodu Svetoga pisma prevedenom izravno s izvornika – hebrejskoga, aramejskoga i grčkoga – oblikovanom tako da bude vjeran izvorniku, a istovremeno pristupačan suvremenom čitatelju. Na prijevodu su radila 23 prevoditelja, pri čemu je Božo Lujić uredio knjige s hebrejskog i aramejskog, a Mato Zovkić knjige s grčkog jezika. Redaktor za hebrejski jezik bio je Kotel Da-Don, dok su hrvatsku jezičnu stilizaciju obradili Marko Alerić i Boris Beck.

Posebna pažnja posvećena je jasnoći i razumljivosti teksta, uz uvode i bilješke koji objašnjavaju manje poznate biblijske pojmove, mjerne jedinice i izraze, čime se olakšava osobno proučavanje, molitva i rad u biblijskim grupama. Prije svake biblijske knjige nalazi se kratki uvod da olakša razumijevanje i potakne na čitanje. Grafičko oblikovanje je pregledno i čitko te omogućuje jednostavno snalaženje u tekstu.

- Prijevodi Biblije u povijesti svakog naroda obilježavani su kao važni trenuci kulturne i duhovne povijesti. Sretna je koincidencija da ovaj novi hrvatski prijevod izlazi upravo u godini kada obilježavamo 1100. obljetnicu održavanja Splitskih crkvenih sabora. Događaji su to od kojih, zahvaljujući prvom spominjanju kralja Tomislava, obilježavamo kontinuitet hrvatskoga kraljevstva i hrvatske državnosti.
Čestitam i zahvaljujem svima uključenima u ovaj veliki izdavački, ali i nacionalni kulturni i duhovni poduhvat - napisala je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja je večeras bila jedna od posebnih uzvanika na predstavljanju.

Prvo izdanje tiskano je u limitiranom izdanju na najfinijem biblijskom papiru i opremljeno kvalitetnim platnenim uvezom s prošivenim rubom. Dojmljivo vizualno oblikovanje stiliziranim granama masline oblikuje oko naslova prepoznatljiv hrvatski zemljopisni oblik, koji se proteže na naslovnici i hrptu, simbolizirajući prevoditeljski tim iz svih krajeva Hrvatske, ujedinjen u ovom velikom vjerskom i kulturnom pothvatu.

