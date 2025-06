Predstavljeno godišnje izdanje magazina Bestbook! 'Papir je znak ljudskog dostojanstva'

U Hrvatskoj kulturi ovoga nema i nažalost ovo je nešto bez presedana. Ovakve stvari mogu funkcionirati ako imaju svoj kontekst. U posljednjih nekoliko godina često citiramo da će ljepota spasiti svijet. Ja bih rekao da će svijet spasiti drugi, ako im mi dopustimo da spase svijet. Ovaj broj je neki pokušaj spasa vanjskoga svijeta i pružanja drugima da spase svijet, rekao je književnik i urednik magazina Bestbook Miljenko Jergović na predstavljanju novog godišnjeg izdanja.

U dvorani knjižare Fraktura o novom broju, koji na 250 stranica donosi brojne eseje, intervjue i ekskluzivne sadržaje iz svijeta književnosti i izdavaštva, osim Jergovića govorili su i autorica Ena Katarina Haler te član uprave 24sata Goran Gavranović. Svi su naglasili važnost ove publikacije u hrvatskoj kulturi.

Zagreb: Predstavljanje posebnog izdanja književnog magazina Bestbook | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Pisanje mi je radost. Književnost, knjige, romani i poezija ne samo da oplemenjuju život, nego su važni da stručnjaci spoznaju svijet oko sebe. Imamo ljude koji su obrazovani, ali imaju uski pogled na svijet. Književnost im može otvoriti prostor - rekao je Gavranović te istaknuo kako je imbioza redakcija Expressa i 24sata omogućila da Bestbook funkcionira. Dodao je kako je pisanje prilika za osobni rast.

- Preporučio bih svakom da se okuša u pisanju - poručio je član uprave 24sata.

Ena Katarina Haler naglasila je koliko joj Bestbook znači za osobni rast i razvoj pisanja.

- Ovo je moj treći godišnjak. Svaki put shvatim koliko je dragocjeno jer donosi druge poglede i otvara nova vrata i poznanstva. Shvatila sam, pišući i čitajući druge, koliko sam narasla i izgradila svoje pisanje. To je dragocjeno - istaknula je. Prisjetila se i jednog nedavnog susreta.

Zagreb: Predstavljanje posebnog izdanja književnog magazina Bestbook | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- U Banja Luci mi je prišao čovjek i predstavio se kao najveći fan Bestbooka, to je baš lijepo. Više puta sam dobila komentar kako je to dobro. U toj kulturi staklenih stolica lijepo je znati da to netko čita - istaknula je autorica.

Književnik i urednik magazina Jergović rekao je kako je u ovom godišnjaku pristuan nešto manji broj ponovljenog materijala pa istaknuo važnost Bestbooka i tiskanih magazina za hrvatsku kulturu.

- Mi ne znamo kako stvari izgledaju, mi govorimo iz vlastite perspektive. Ono što Bestbook prikazuje jest neko bogatstvo svijeta kakav je moguć i kakav mi možemo izabrati. U Hrvatskoj je neobično da ovakvih magazina nema pa ni o čemu. Prije dvadesetak godina postojao je magazin More, to je bilo senzacionalno. Papir je znak ljudskog dostojanstva i tu se ništa ne može promijeniti digitalizacijom. Čovjek je biće papira - kaže Jergović. Istaknuo je i važnost jezika.

Zagreb: Predstavljanje posebnog izdanja književnog magazina Bestbook | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Mi smo Hrvati po jeziku koji govorimo. Dok bude tog jezika, bit će i Hrvata. Hrvati bi trebali biti oni koji pričaju na svom jeziku. O tome govori Bestbook, Express i 24sata - rekao je te dodao kako bez Gorana Gavranovića i Ivana Tolja vjerojatno ne bi bilo ovog godišnjaka, a ni mogućnosti da se Bestbook razvija na ovakav način.

Bestbook, koji izlazi kao književni prilog tjednika Express jednom mjesečno, posljednje tri godine objavljuje i posebno godišnje izdanje s ekskluzivnim sadržajima. Na više od 250 stranica, ovogodišnje izdanje dostupno je na svim kioscima. Podsjetimo, Bestbook je 2019. godine u New Yorku na INMA Global Media Awardsima osvojio posebno priznanje žirija u kategoriji za najbolji novi print proizvod.