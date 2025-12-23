Roditelj o presudi: 'Emotivni smo. Niti jedna presuda ne može vratiti izgubljeni život'

Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, godinu dana nakon napada u Osnovnoj školi Prečko, gdje je život izgubilo jedno dijete, pročitala je nepravomoćnu presudu prema kojoj je napadač (19) dobio 50 godina zatvora za teško ubojstvo djeteta, četiri pokušaja teškog ubojstva te 50 kaznenih djela povrede prava djeteta. Iako je riječ o mlađem punoljetniku, sudilo mu se kao odrasloj osobi. Izabrao je da ga se ne dovodi na presudu. U sudnici su se pojavili i roditelji žrtava.

- Presuda je emotivna, pogotovo za nas. Dogovorili smo se što ćemo izjaviti, pa ću pročitati jer me pogodilo. Zahvaljujem sudu i sutkinji na riječima u presudi. Nijedna presuda ne može vratiti izgubljeni život i bezbrižnost djece prije događaja. Zadovoljni smo presudom, ali nažalost živimo u društvu podjela. Žao mi je da je sustav koji je zajedno s nama trebao biti tu za djecu, razočarao ih je. Nadamo se promjenama u društvu - rekao je Marko Sikirica, roditelj.

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) teretila je okrivljenika da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".

Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu zadobili teške tjelesne ozljede.

Na samom početku suđenja, sudsko vijeće je odlučilo da se sa suđenja u cijelosti isključuje javnost zbog zaštite 54 žrtve izuzetno niske kronološke dobi, kako ne bi imali dodatne posljedice za psihofizički razvoj.