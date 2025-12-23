Samo je četvero u povijesti Hrvatske dobilo 50 godina zatvora. Evo tko su oni...

Kazna od 50 godina zatvora, najstroža u hrvatskom kaznenom sustavu, u povijesti je izrečena samo četvorici počinitelja. Posljednji na tom popisu je napadač iz zagrebačkog Prečkog, kojem je presuda danas objavljena na Županijskom sudu u Zagrebu. Optužnica koju je podignulo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO), tereti 20-godišnjaka da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".

Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu teško ozlijeđeni. Tužiteljstvo je prije priopćilo da je okrivljenik počinio fizičke napade te ozljeđivanja djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole.

Foto: PIXSELL/24sata

Prije njega, istu maksimalnu kaznu izrekao je Županijski sud u Bjelovaru Krešimiru Pahokiju zbog masakra u staračkom domu u Daruvaru. Pahoki, umirovljeni vojni policajac, osuđen je na ukupno 50 godina zatvora zbog više ubojstava i pokušaja ubojstva.

Foto: PIXSELL/24sata

Na dan zločina, 22. srpnja 2024., došao je u dom radi plaćanja smještaja za majku, nakon čega je izvukao pištolj i počeo pucati. Na mjestu događaja ubio je njegovatelja Damira Fijalu, svoju majku i tri korisnice doma, dok je još jedna korisnica kasnije preminula od zadobivenih ozljeda.

Prvi put u Hrvatskoj kazna od 50 godina zatvora izrečena je u veljači 2021. godine Luki Juretiću, poznatom kao „monstrum iz Solina“. Osuđen je zbog ubojstva 92-godišnjeg Vicenca Uvodića i pokušaja ubojstva njegove supruge Senke, koja je od posljedica napada preminula nekoliko mjeseci kasnije u bolnici.

Foto: PIXSELL/24sata

Juretić je supružnike napao u njihovu stanu, nakon što je došao tražiti brašno. Iako mu je u početku izrečena maksimalna kazna, ona je kasnije smanjena na 40 godina zatvora.

Druga presuda od 50 godina zatvora donesena je početkom lipnja 2022. godine protiv austrijskog državljanina Haralda Kopitza. On je osuđen zbog ubojstva svoje troje maloljetne djece, koje je usmrtio tijekom noći dok su bila sama s njim, dok je njihova majka bila na službenom putu.

Foto: PIXSELL/24sata

Djeci je dao kakao u koji je umiješao veliku količinu diazepama, nakon čega su preminula u snu. Kopitz se ubio u kaznionici u Lepoglavi 2022. godine.