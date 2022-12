Predstavnik stanara iz Rijeke varao svoje susjede: Nisu znali da mu godinama plaćaju račune

Policijski službenici Službe za gospodarski kriminalitet i korupciju PU primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zlouporaba povjerenja.



Policija ga sumnjiči da kao odgovorna osoba, odnosno predstavnik suvlasnika stambene zgrade na području Rijeke, s ciljem ostvarenja protupravne imovinske koristi, tijekom proteklih devet godina, od ožujka 2012. pa do lipnja 2021. godine nije plaćao utvrđeni trošak potrošnje vode u svojoj stambenoj jedinici. Osim toga nije plaćao svoj dio naknade za zajedničku pričuvu zgrade u razdoblju od 1999. do 2005. godine, kao i od siječnja 2008. do lipnja 2021. godine.



Naime, istraživanjem je utvrđeno kako je 67-godišnjak uredno svaki mjesec prikupljao novčana sredstva suvlasnika zgrade za plaćanje računa potrošene vode u domaćinstvima zgrade te za određenu pričuvu, ali tada za svoj stan nije prijavio potrošnju vode očitanu sa svog zasebnog vodomjera koju je bio dužan prijaviti pa se ukupna količina vode od 657 kubika preraspodijelila na druge suvlasnike zgrade koji su vodu plaćali po broju članova u domaćinstvu. Također je prikazivao suvlasnicima zgrade uvećani iznos računa pričuve jer prilikom plaćanja gradskoj tvrtki svoj dio nije uplaćivao.



Tako je zlouporabom funkcije predstavnika stanara pravnu osobu iz Rijeke materijalno oštetio za oko 29 500 kuna.



Zbog osnovane sumnje u počinjenje dva kaznena djela zlouporaba povjerenja, protiv 67-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu.

