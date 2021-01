Tomislav Fiket, zamjenik ravnateljice Seizmološke službe, govorio je za Dnevnik Nove TV o situaciji na području Banovine i trešnjama tla.

- Ja znam da je to jako neugodno ljudima dolje. Neugodno je i svim građanima koji su taj potres osjetili jer nam je trešnje tla dosta, ali to je zasad normalan razvoj situacije - rekao je.

Zamjenik ravnateljice Seizmološke službe ponovio je da će se tlo na području Petrinje tresti još mjesecima.

- Mi predviđamo da bi moglo biti još jačih potresa, i preko magnitude od 5. Naravno, možda se neće dogoditi pa ne možemo ni jamčiti. Bit će sigurno potresa magnitude od 4 i jačih, a potresa od 3 po Richteru će biti jako puno.

- Ja bih rekao da se moramo naviknuti da živimo na području na kakvom živimo, gdje se pokazalo da su potresi prisutni i da nam se mogu dogoditi. Nema smisla čekati potres jer se on ne mora dogoditi. Moramo se naučiti s tim živjeti i nastoji da su nam objekti i predmeti učvršćeni tako da nas ne ozlijede - dodao je.

Za kraj, Fiket je komentirao i slabiji potres čiji je epicentar bio na zagrebačkom području.

- Mi znamo da je to bilo isto epicentralno područje kao i u ožujku. To znači da se može pretpostaviti da je to ista ta serija, da je to nastavak koji nas ne bi toliko uznemirio da se nije dogodio petrinjski potres, ali ja razumijem da su građani uznemireni - rekao je te dodao da bi ovakva situacija mogla trajati godinu dana, možda čak i malo duže.