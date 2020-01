'Pregazio mi je majku, ugasio svjetla i otišao. Nije ni trepnuo'

Dok 57-godišnji nesavjesni vozač s područja Varaždinske županije čeka kod pritvorskog nadzornika susret u odvjetništvu kako bi dao prvi iskaz, istovremeno u Orehovici kod Čakovca obitelj 48-godišnje Grozdane Simić, tuguje za majkom četvero djece koja je poginula u nesreći u nedjelju oko 19,35 sati.

- Ne mogu vjerovati kakva to moraš biti osoba da autom udariš čovjeka, u ovom slučaju našu majku i nakon 200 metara se zaustaviš, ugasiš svjetla na vozilu i odeš i vidiš da leži teško ozlijeđena žena. Ne trepneš okom, vratiš se u automobil, i s ugašenim svjetlima nastaviš dalje kao da si udario u vreću slame, a ne u ljudsko biće, govori nam 23 -godišnji Alen, dok pored njega u malenoj kućici koja ima tri prostorije sjedi stariji brat Roberto (24) je maloljetni Elvis (16).

Najstarije dijete pokojne Grozdane, kćer Jasmina (28) u utorak se nakon pogreba vratila svojoj obitelji. U tijesnoj kućici u kojoj su uz majku živjela i tri njezina sina, od kojih su dvojica oženjena došli su i neki od susjeda.

Foto: Željko Rukavina/24sata

Alen tvrdi da je jedna susjeda koja je s dečkom prolazila tim dijelom ceste vidjela ugašena svjetla na vozilu te da je spremna svjedočiti. Uglavnom nitko od braće i ostale brojne rodbine nije osim Alena govorio o tragediji.

Ispričao nam je da je majka otišla oko 17 sati u susjedno selo biciklom koji je posudila od muškarca s kojim se povremeno sastajala nakon što se razvela od oca djece. Navodi da se zadržala oko dva sata i krenula pješke prema kući. Propješačila je oko jedan kilometar i do kuće joj je ostalo još blizu dva kilometra kad se dogodila tragedija.

- Čekali smo mamu i pomalo bili nestrpljivi jer se nije vraćala iako je kazala da će doći najkasnije do 20 sati, kad nam je nešto iza 20,30 došao u kuću susjed i rekao da je majka stradala. Odmah smo otrčali do mjesta gdje su joj djelatnici Hitne pokušavali pomoći. Želio sam zagrliti majku koja je davala znakove života, ali su me udaljili. Gledao sam kako tim Hitne poduzima sve da joj spasi život, na čemu im se zahvaljujemo, ali su ozljede bile preteške i ona je ubrzo umrla, tužnim glasom nam govori Alen, pogleda prikovanog za pod.

Svi ostali u kući su gledali negdje u „daljinu“ dok je Alen nastavio svoj monolog.

Rekao je da on a sigurno ni njegova braća i sestra ne mrze tog čovjeka, jer je to pitanje njegove savjesti, ali i stvar pravosuđa da se primjereno kazni, jer nije ni pokušao pomoći umirućoj osobi koju je on ozlijedio i potom pobjegao.

- Da ju je stavio u auto i odvezao u bolnicu možda bi joj bilo spasa, ali on ništa nije pokušao, osim spasiti sebe.

Hvala policiji što su ga pronašli, zaključio je Alen Simić, dok su ostali potvrdnim klimanjem glave odobravali svaku njegovu riječ. Podsjećamo da je vozača policija idućeg dana pronašla i privela ga na kriminalističko istraživanje, a automobil za koji se sumnja da je vozio su, policajci preuzeli kako bi se obavilo vještačenje.

Trenutno se nalazi kod pritvorskog nadzornika u Pu Međimurskoj. Glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu, Darko Galić, nam je rekao kako će se u četvrtak znati hoće li sudac istrage odrediti istražni zatvor ili će osumnjičeni, po svemu sudeći za tri kaznena djela biti pušten na slobodu uz mjere opreza.