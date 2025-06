Pregovarali satima i dogovorili sporazum. Štrajka u školama neće biti ako ga članovi potvrde

Nakon punih pet sati pregovora obrazovni sindikati i državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih potvrdili su da je potpisan sporazum o suradnji kakve dosad nije bilo. Odnosno, utvrdili su tekst sporazuma o kojem će se izjasniti članovi do kraja tjedna. Potvrde li ga, štrajka neće biti i sporazum će biti potpisan u petak. Budu li protiv, sindikati će odlučiti o štrajku.

- Nismo zadovoljni u potpunosti jer nismo odgodili reformu strukovnog obrazovanja, ali moratorij na normu nastavnika je dobra kompenzacija - izjavili su čelnici Preporoda, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, te Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja nakon pregovora.

Dogovorili su sljedeće: Pravilnik o ocjenjivanju nastavnika u osnovnim i srednjim školama zasad se stavlja na čekanje, te se formira posebno povjerenstvo u kojem će biti i predstavnici sindikata i koje će odlučivati o samome obliku vrednovanja rada zaposlenih u školama. Od rujna će početi s radom zajednička radna skupina Ministarstva i ova tri sindikata po pitanju svih materijalnih uvjeta. O osnovici za 2026. godinu ionako počinju pregovori već ovaj tjedan, no o svim budućim pitanjima vezanim uz plaće, dodatke, koeficijente itd., odsad će razgovarati zajednički.

Platit će se nastavnike na državnoj maturi

Nije dogovorena ni odgoda modularne nastave u strukovnim školama, na čemu su sindikati inzistirali. No, dogovoreno je da će svi nastavnici uključeni u modularnu nastavu imati sljedećih godinu dana punu plaću bez obzira na normu, odnosno satnicu koju će raditi.

Ono što je važno sindikatima je da je dogovoreno kako će se u sklopu pregovora o granskim ugovorima dogovoriti i da se nastavnike koji sudjeluju u provedbi državne mature taj posao dodatno plati.

Predsjednik NSZŠH Zrinko Turalija istaknuo je kako im je to možda bilo i najvažnije, da nastavnici u srednjim strukovnim školama ostanu zaštićeni. PRedsjednik Preporoda Željko Stipić istaknuo je kako je ovo postignuće kakvo su tražili sve ove mjesece, te da je Vlada po prvi put krenula u dijalog s njima.

- Ovo je maksimum koji smo sad uspjeli postići, no ako naše članstvo ne pristane, idemo dalje s akcijama. Dat ćemo im ovaj sporazum na izjašnjavanje - kazao je Turalija.

- Iza nas je vrlo dug period u kojem smo upozoravali na probleme, no danas nismo mogli postići više od ovog. Ni Vlada ni mi ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, ali ni u potpunosti nezadovoljni. To je definicija kompromisa. Čeka nas veliki posao jer je trasiran ozbiljan put - zajednički će se raditi na sistematizaciji, materijalnom položaju. No ako tog dijaloga ne bude, na stolu su sve naše aktivnosti - istaknuo je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

'Sindikati su naši socijalni partneri'

- Smatramo da je uspjeh ovakav tekst sporazuma. Mi polazimo od onog što je Vlada postigla u ovih 9 godina. Iako se stalno ističu brojke ulaganja u gradnju vrtića i škola, a govorimo o 2,7 milijardi eura, najveći dio sredstava dosad je uložen upravo u ljude. Mislimo i zato smo bili teški pregovarači jer smo smatrali da imamo argumente. Ovaj sporazum je zalog za budućnost, svjesni smo da se bez socijalnih partnera, a to su sindikati, teško mogu raditi promjene - rekao je državni tajnik Stipe Mamić na pitanje je li Ministarstvo zadovoljno i na čemu su morali pristati na kompromis.

Na pitanje hoće li članovima ponuditi mandate, s obzirom na to da je proteklih mjeseci vladala oštra retorika između sindikata i Ministarstva, te su sindikati stalno pozivali na sindikalne akcije do ispunjenja zahtjeva, Zrinko Turalija je odgovorio:

- Ovo je prava potvrda svega što smo radili, a članstvo će pokazati jesu li zadovoljni postignutim. Mi smo najavljivali da smo za dijalog, odgovorni smo pojedinci, znamo što znači državna matura, mi smo htjeli ponuditi članstvu dobar, kompromisan sporazum. Ponuditi mandate bilo bi potpuno neuobičajeno, ovaj sporazum je kompromisan.

Smatra i kako je pitanje čudno, jer su s ovim sporazumom postigli, smatraju, sve što se trenutno moglo postići. O potpisanome sporazumu članstvo sindikata izjašnjavat će se u srijedu i četvrtak.