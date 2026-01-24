Obavijesti

News

'POZITIVNA ATMOSFERA'

Pregovori bez dogovora: Rusija traži Donbas, Ukrajina kaže: NE!

Piše HINA,
Pregovori bez dogovora: Rusija traži Donbas, Ukrajina kaže: NE!
Foto: Ryan Carter/UAE Presidential Cou

Drugi krug razgovora u Abu Dhabiju bio je konstruktivan, ali ključne točke mirovnog prijedloga ostaju neriješene dok Washington pojačava pritisak na Kijev

Pregovori Ukrajine i Rusije u subotu u Abu Dhabiju bili su usredotočeni na "neriješene elemente" američkog mirovnog prijedloga te su održani u "konstruktivnoj i pozitivnoj atmosferi", potvrdili su službeni izvori.

Glasnogovornik vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata rekao je da su razgovori uključivali "izravni angažman" dužnosnika obje zemlje te da su održani u "konstruktivnoj i pozitivnoj atmosferi".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u Kijevu da su trilateralni razgovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država, koji su završeni u UAE-u, bili "konstruktivni" te da bi se daljnji sastanci mogli održati sljedeći tjedan.

Zelenski je rekao da su vojni predstavnici utvrdili popis pitanja za raspravu na potencijalnom budućem sastanku.

Komentirajući izglede za dodatne razgovore s ukrajinskim delegacijama u Istanbulu, rusko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je reklo da je Moskva otvorena za nastavak dijaloga, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA.

Kijev i Moskva održali su u subotu drugi krug pregovora u Abu Dhabiju, u nastojanjima da se pronađe rješenje za kraj rata.

Kijev je pod sve većim pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da napravi ustupke kako bi se postigao mirovni sporazum u ratu koji je izazvala ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak uoči razgovora da Rusija nije odustala od inzistiranja na tomu da Ukrajina preda čitav svoj istočni dio Donbasa - industrijsko središte Ukrajine koje čine regije Donjeck i Luhansk.

Zelenskij odbija predati zemlju koju Rusija nije uspjela osvojiti u četiri godine mučnog i iscrpljujućeg ratovanja. Ankete provedene među Ukrajincima pokazuju vrlo malu sklonost prema teritorijalnim ustupcima.

Napadi stotina ruskih dronova i raketa na Kijev i drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv potaknuli su ministra vanjskih poslova Andrija Sibihu, koji nije bio prisutan na razgovorima, da optuži ruskog predsjednika Vladimira Putina za "cinizam".
Posljednji napadi dogodili su se nakon što su pregovarači iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država završili prvi od dva dana razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima posvećenih radu na rješavanju gotovo  četverogodišnjeg rata.
Ministar energetike priznaje da je stanje 'iznimno teško', milijuni bez struje i grijanja usred zime, a mreža radi na granici izdržljivosti

