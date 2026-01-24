VIDEO Rusi noćas žestoko gađali Kijev i Harkiv, 13 ljudi je ranjeno

Dva najveća ukrajinska grada našla su se pod ruskim napadima rano u subotu, ozlijedivši dvije osobe u glavnom gradu Kijevu i 11 u Harkivu na sjeveroistoku, rekli su dužnosnici. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su dvije ozlijeđene osobe u glavnom gradu u teškom stanju i da se liječe u bolnici. Dodao je da je bilo udara u dva okruga s obje strane rijeke Dnjepar koja presijeca glavni grad.

Pokretanje videa... 02:12 Napad na Kijev | Video: Reuters

"Kijev je pod masovnim neprijateljskim napadom", napisao je Kličko na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da su u napadu na glavni grad raspoređeni i dronovi i rakete.

Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave, izvijestio je o napadima dronovima u najmanje tri okruga, što je izazvalo požare na najmanje dvije lokacije.

Foto: Vladyslav Sodel

Kijev je od Nove godine pretrpio dva masovna noćna napada, u kojima su stotine stambenih zgrada ostale bez struje i grijanja. Hitne službe i dalje su bile angažirane na obnavljanju usluga za stanovnike, a noćne temperature su pale na -13 stupnjeva Celzija.

U Harkovu, čestoj ruskoj meti 30 km od granice, gradonačelnik Ihor Terehov rekao je da su ruski dronovi napali nekoliko okruga, ozlijedivši 11 ljudi.

Pišući na Telegramu, rekao je da su dronovi pogodili spavaonicu za raseljene osobe, bolnicu i rodilište.

Posljednji napadi dogodili su se nakon što su pregovarači iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država završili prvi od dva dana razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima posvećenih radu na rješavanju gotovo četverogodišnjeg rata.

Brojne regije bez struje nakon niza napada

Ukrajinska energetska situacija "značajno" se pogoršala u petak nakon nedavnih ruskih zračnih napada, što je izazvalo hitne nestanke struje u većini regija, rekao je kijevski mrežni operater.

Sumorna procjena uslijedila je nakon izjave ministra energetike Denisa Šmihala u četvrtak da je ukrajinski energetski sustav prošao svoj najteži dan od raširenog nestanka struje u studenom 2022., kada je Rusija počela bombardirati elektroenergetsku mrežu.

U novim komentarima u petak, Šmihal je rekao da je situacija s mrežom i dalje teška, ali da očekuje da će se stvari donekle stabilizirati.

Moskva je posljednjih tjedana pojačala zračne napade, dodatno oštetivši oštećenu infrastrukturu i ostavivši velik broj stanovnika bez struje i grijanja tijekom hladnog vala s temperaturama ispod nule.

Nekoliko postrojenja za proizvodnju energije prolazi kroz hitne popravke kao rezultat kombiniranih napada dronovima i raketama, priopćio je Ukrenergo u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Oprema radi na granicama svojih mogućnosti", rekli su, dodajući da energetski blokovi nose "ogromno" preopterećenje zbog ranije štete od ruskih napada.

U razgovoru s Reutersom u petak, Maksim Timčenko, izvršni direktor vodeće ukrajinske privatne energetske tvrtke, rekao je da je situacija "blizu humanitarne katastrofe" i da svaki budući mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine mora uključivati ​​prekid napada na energetsku infrastrukturu.

U svojim posljednjim komentarima, Šmihal je rekao da postoje značajne nestašice struje, ali je dodao: "Zahvaljujući koordiniranim akcijama Ukrenerga i operatora distribucijskog sustava, vidimo trend prema djelomičnoj stabilizaciji."

"Planiramo postupno prijeći s hitnih isključenja na isključenja po satu u nadolazećim danima", napisao je Šmihal na Telegramu.

Predsjednik Volodimir Zelenskij, u svom noćnom video obraćanju, rekao je da ekipe za popravke rade danonoćno kako bi vratile grijanje i struju u stambene zgrade, koje su poremećene dvama velikim ruskim noćnim napadima na Kijev ovog mjeseca. Sjeverna i jugoistočna Ukrajina također imaju poteškoća.

"Nažalost, mnoge zgrade u glavnom gradu još uvijek su bez grijanja", rekao je. "Maksimalan broj ekipa i opreme raspoređuje se kako bi se pomoglo ljudima."

Ukrajinski i ruski pregovarači završili su prvi od dva dana trilateralnih razgovora u Abu Dabiju u petak, dio američkih napora za postizanje rješenja za gotovo četverogodišnji rat.

Europska komisija priopćila je u petak da će poslati 447 generatora za hitne slučajeve vrijednih 3,7 milijuna eura (4,3 milijuna dolara) kako bi obnovila opskrbu strujom bolnica, skloništa i ključnih službi, nakon što je Zelenskij prošli tjedan proglasio energetsku krizu.

U svojoj izjavi, Ukrenergo je izrazio nadu da će popravci biti dovršeni u "bliskoj budućnosti", što bi omogućilo povratak planiranim prekidima.

Ukrajinska energetska mreža gotovo u potpunosti ovisi o električnoj energiji proizvedenoj u nuklearnim elektranama i već je izgubila polovicu svojih proizvodnih kapaciteta.