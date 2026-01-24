Povijesni sastanak: Ukrajina i Rusija prvi put za istim stolom

U Abu Dhabiju su u petak započeli povijesni trilateralni pregovori između izaslanstava Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja prvi poznati sastanak u takvom formatu od početka ruske invazije 2022. godine. Razgovori, koji se održavaju pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Arapskih Emirata, usmjereni su na pronalaženje sigurnosnih rješenja za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata.

Ovaj diplomatski proboj uslijedio je nakon niza intenzivnih sastanaka, uključujući razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Davosu te višesatni sastanak američkih izaslanika s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, koji je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov opisao kao 'iznimno sadržajan, konstruktivan i krajnje iskren'.

Prema neslužbenim informacijama, razgovori u petak, iako su bili jako teški, protekli su u nešto konstruktivnijoj atmosferi nego raniji susreti.

Kako navodi Telegram kanal Ukraine Context, koji prati rat u Ukrajini i diplomatske pregovore, ruska delegacija ovaj put nije posezala za uobičajenim taktikama odugovlačenja i provokacija. Prema njihovim tvrdnjama, gotovo nitko od ruskih pregovarača se nije 'pravio glup' te nije pokušavao relativizirati raspravu niti sastanak pretvorio u predavanje o povijesti, što je bila česta praksa na prethodnim razgovorima.

Visoke delegacije za teške odluke

Ukrajinski tim predvodi tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustem Umerov, a uz njega su i ključni ljudi obrambenog i obavještajnog sektora, poput šefa obavještajne službe Kirila Budanova i načelnika Glavnog stožera Andrija Hnatova. S američke strane, glavnu riječ vode specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet predsjednika Trumpa, uz podršku visokih vojnih dužnosnika, generala Daniela Driscolla i Alexusa Grynkewicha.

Rusku delegaciju, sastavljenu isključivo od predstavnika Ministarstva obrane i vojne obavještajne službe, predvodi admiral Igor Kostjukov, načelnik Glavne obavještajne uprave (GRU). Prema navodima iz Kremlja, članovi izaslanstva su uoči odlaska dobili "konkretne upute" izravno od predsjednika Putina.

​​​​​- U Abu Dhabiju smo, zajedno s Kirilom Budanovim, Davidom Arahamijom i Sergijem Kislicom, sudjelovali na trilateralnom sastanku ukrajinske, američke i ruske strane. Cijenimo američko posredništvo - objavio je Umerov, dodavši kako se razgovori nastavljaju i u subotu.

Umerov je u svojoj objavi na X-u naveo da je rusko izaslanstvo uključivalo predstavnike vojne obavještajne službe i oružanih snaga.

- Sastanak se usredotočio na parametre za okončanje ruskog rata i daljnju logiku pregovaračkog procesa usmjerenog na napredak prema dostojanstvenom i trajnom miru. Dodatni sastanci zakazani su za sutra. Sutra će se ukrajinskom izaslanstvu pridružiti načelnik Glavnog stožera, general Andrii Hnatov, i zamjenik načelnika Obrambene obavještajne službe Ukrajine, general-pukovnik Vadym Skibitskyi - napisao je Umerov.

Teritorij kao ključna točka spora

Iako su teme razgovora široke, obje strane su potvrdile da je pitanje teritorija ključno za bilo kakav dugoročni dogovor. Kremlj i dalje ustraje na svojim maksimalističkim zahtjevima, a glasnogovornik Dmitrij Peskov ponovio je kako je povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa 'vrlo važan uvjet' za Moskvu.

Prema izvorima bliskim pregovorima, na stolu je takozvana 'formula iz Anchoragea', dogovorena na sastanku Trumpa i Putina na Aljasci u kolovozu 2025. godine. Ona navodno predviđa rusku kontrolu nad regijom Donbas, uz zamrzavanje trenutačnih linija bojišnice na jugu Ukrajine. Također se raspravlja o uspostavi tampon-zona i međunarodnim kontrolnim mehanizmima. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov bio je jasan, rekavši kako se 'bez rješavanja teritorijalnog pitanja ne može računati na postizanje dugoročnog rješenja', te je dodao da će Rusija do tada nastaviti ostvarivati svoje ciljeve 'na bojnom polju', gdje, kako tvrdi, drži 'stratešku inicijativu'.

Unatoč diplomatskim naporima, Rusija ne odustaje od pritiska na terenu. Ukrajinski ministar energetike izvijestio je da je elektroenergetska mreža pretrpjela najteži dan od 2022. godine zbog neprestanih ruskih napada, ostavivši više od milijun ljudi bez grijanja usred zime.

Pregovori u Abu Dhabiju nastavljaju se u subotu, a Umerov je potvrdio da ukrajinski tim nakon svake faze razgovora podnosi izvještaj izravno predsjedniku Zelenskom. Iako je put do mira još uvijek dug i neizvjestan, ovaj sastanak predstavlja najznačajniji diplomatski korak u posljednje četiri godine.