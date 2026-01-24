Pregovori bez mira: 'Djeca se smrzavaju zbog ruskih napada'

Dok su u Abu Dhabiju počeli prvi izravni trilateralni pregovori Ukrajine, Rusije i SAD-a o mogućem završetku rata, Rusija je tijekom noći izvela jedan od najtežih napada na Kijev u posljednjih nekoliko mjeseci. U masovnom raketno-dronovskom udaru ubijena je najmanje jedna osoba, a više od 20 ih je ranjeno u Kijevu i Harkivu.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha napad je nazvao "brutalnim i ciničnim", optuživši ruskog predsjednika Vladimira Putina da je "raketama pogodio ne samo ukrajinske civile nego i sam pregovarački stol".

- Putinovo mjesto nije za stolom mira nego na optuženičkoj klupi posebnog tribunala - poručio je Sibiha.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da su ruski projektili i dronovi pogodili najmanje pet gradskih četvrti s obje strane Dnjepra. Oštećena je ključna energetska infrastruktura, zbog čega je oko 6000 zgrada ostalo bez grijanja, a više od 88.000 kućanstava bez struje. Dijelovi grada ostali su i bez vode, a temperature su pale i do čak minus 18 stupnjeva Celzija.

Rusija je koristila više vrsta projektila, uključujući hipersonične Cirkone, kao i stotine dronova Shahed. Eksplozije su zabilježene u blizini najvećih kijevskih toplana CHP-5, CHP-6 i Darnjicke CHP. U okolici grada pogođena je i trafostanica u Makarivu projektilima Kh-22 lansiranim s bombardera Tu-22.

U Harkivu je, prema riječima gradonačelnika Ihora Terehova, ozlijeđeno 19 ljudi. Među oštećenim objektima su rodilište i hostel za raseljene osobe. Ukrajinske zračne snage potvrdile su da je riječ o "masovnom napadu", uz gotovo neprekidno djelovanje protuzračne obrane.

Napadi su bili istodobno s nastavkom mirovnih razgovora u Abu Dhabiju. Prema izvorima BBC-ja i Reutersa, postignut je ograničen napredak, no ključno pitanje teritorija ostaje neriješeno. Rusija i dalje kategorički inzistira na tome da se Ukrajina povuče iz Donbasa, što Kijev kategorički odbija.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je "teritorij i dalje glavni kamen spoticanja" te da je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom načelno dogovorio buduća sigurnosna jamstva SAD-a za Ukrajinu. Istodobno, Moskva tvrdi da bez rješavanja teritorijalnog pitanja nema trajnog mira.