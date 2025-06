Pregovori još traju: Vukovar će voditi HDZ-ovci i Suverenisti?

Dok u Domovinskom pokretu još zbrajaju političke rane nakon teškog poraza u Vukovaru, novi gradonačelnik iz Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček već kroji novu političku arhitekturu grada na Dunavu. Pregovori o formiranju većine u Gradskom vijeću u punom su jeku, a prema informacijama 24sata, sve upućuje na to da će zajedno Vukovarom vladati Suverenisti i HDZ.

Na prvom, inicijalnom sastanku održanom prošloga tjedna za istim stolom našli su se predstavnici HDZ-a i Hrvatskih suverenista. HDZ-ovu stranu predstavljali su Nikola Mažar, predsjednik gradske organizacije, i novoizabrani župan Ivan Bosančić, dok je Pavliček jasno stavio do znanja da ne želi širu koaliciju u kojoj bi sjedio i Domovinski pokret.

- Imali smo jedan uvodni razgovor. Bio je to korektan susret. Pregovori su u tijeku i vrlo sam optimističan. Imamo tri pokušaja za konstituiranje Gradskog vijeća, a drugi je u roku od mjesec dana - rekao je Pavliček za 24sata potvrđujući kako se nada formiranju stabilne većine.

U HDZ-u, kako neslužbeno doznajemo, gledaju blagonaklono na Pavličeka. Ne žele od Vukovara praviti slučaj, posebno nakon jasne volje građana izražene na lokalnim izborima, gdje je Pavliček uvjerljivo porazio Domovinski pokret.

No upravo tu dolazi do političke tenzije, i to unutar same desnice. Prema izvorima iz HDZ-a, prvotni prijedlog bio je formiranje široke koalicije: HDZ, HNS i Domovinski pokret. Cilj je bio stabilnost i suradnja na projektima od interesa za grad, bez novih političkih rovova.

- Mi smo prošloga petka imali uvodni sastanak s Pavličekom. HDZ, HNS i DP dali su podršku ideji o zajedničkom upravljanju gradom. No Pavliček je odmah odbio mogućnost da u koaliciji bude i Domovinski pokret. To je bio njegov prvi uvjet - kaže nam sugovornik iz HDZ-a.

Pavliček, šef Hrvatskih suverenista, kako saznajemo, želi jasan politički odmak od Penavine ere i političke klime koju je ostavio Domovinski pokret u Vukovaru. Njegov fokus je, kako kaže, “stabilna i funkcionalna gradska uprava, bez ideoloških natezanja”. U tom kontekstu, suradnja s HDZ-om mu nije sporna, ali DP smatra političkom prošlošću unatoč tome što su Suverenisti i DP dijelili isti politički spektar, a HS je i nastao raskolom u Domovinskom pokretu.

Za Penavu i DP to je dodatni udarac. Ne samo da su izgubili vlastiti bastion, već su i izgubljeni iz pregovora, što ih svodi na ulogu opozicije, i to u gradu koji im je donedavno bio simbol političke moći.

- Ne možemo ignorirati volju građana, ali isto tako ne možemo podržati većinu u kojoj nas se odbacuje kao da nikad nismo postojali - poručuju iz lokalnog ogranka DP-a, u kojemu prevladava ogorčenje.

Prema zakonskim rokovima, prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća zakazana je za 18. lipnja. Ako se tad vijeće ne konstituira, postoje još dva pokušaja. Ako ni tad ne bude dogovora, Vukovar ide na prijevremene izbore za Gradsko vijeće.

Ipak, iz više izvora saznajemo kako se u kuloarima već slažu konture buduće većine: Pavliček računa na ruke HDZ-a i nekoliko nezavisnih vijećnika, uz otvorenu podršku HNS-a. Takva većina bila bi dovoljna za stabilnu upravu bez DP-a.