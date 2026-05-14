IDE IZ TURSKE

Prema Gazi krenula nova flotila

Piše HINA,
Radi se o trećem pokušaju da se slomi blokada Gaze od 7. listopada 2023. Prethodnu je presrela izraelska vojska 30. travnja, a njezinih 175 aktivista uhićeno je u međunarodnim vodama.

Nova "flotila za Gazu" koju čini pedesetak brodova krenula je u četvrtak polovicom dana iz turske luke Marmaris na jugozapadu zemlje, rekli su organizatori agenciji France presse.

„Oko pedeset brodova isplovilo je iz Marmarisa", izjavio je za AFP jedan od koordinatora flotile Global Sumud (GSF) Gorkem Duru. „Trenutno plove prema Gazi.”

Tom konvoju će se na moru pridružiti „četiri do pet brodova Koalicije flotile slobode” u međunarodnim vodama, pojasnio je.

Organizatori su obećali da će redovito dijeliti planove putovanja flotile nakon što se ona ujedini i proširi.

U jesen 2025. prvo putovanje globalne flotile Sumud („otpornost” na arapskom) preko Sredozemnog mora prema obalama Gaze privuklo je pažnju cijelog svijeta.

Presrele su je izraelske snage uz egipatske obale i obale Gaze, a aktivisti su prebačeni u Izrael od kuda su hitno deportirani.

Tijekom rata u Gazi, pokrenutog napadom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., enklava je bila pogođena nestašicom hrane i drugih osnovnih potrepština.

Izrael kontrolira sve ulaze u Gazu, koja je pod izraelskom blokadom od 2007., a pristup humanitarnoj pomoći ondje je i dalje znatno ograničen.

Izrael i palestinski islamistički pokret međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je stupilo na snagu 10. listopada 2025., nakon dvije godine rata.

