Izrael pooštrio zakon: Smrtna kazna za napad 7. listopada

Izrael je novim zakonom uveo smrtnu kaznu i javna suđenja za osobe povezane s terorističkim napadom. 7. listopada 2023. godine, prenosi BBC u utorak. Zakon je u Knessetu izglasan s 93 glasova 'za' i nijednim protiv, dobivši podršku i većine i oporbe. Preostalih 27 zastupnika bilo je odsutno ili suzdržano. Izraelski parlament još je u ožujku donio zakon o smrtnoj kazni za teroriste, no on se ne može primjenjivati retroaktivno, stoga je bio potreban novi zakon za procesuiranje sudionika napada 7. listopada. Izraelske skupine za ljudska prava protive se novoj mjeri zbog same smrtne kazne, ali i „montiranih procesa" s priznanjima koja su navodno iznuđena mučenjem, piše BBC.

Sedmi listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Borci pod vodstvom Hamasa u svom su krvavom pohodu ubili više od 1200 ljudi u južnom Izraelu, većinom civila. Još 251 ljudi je oteto i odvedeno u zatočeništvo u Pojas Gaze.

Taj teroristički napad potaknuo je dosad najsmrtonosniji rat u Gazi u kojem je do danas ubijeno najmanje 72 tisuće ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva palestinske enklave.

Izraelski političari koji podržavaju zakon tvrde da će omogućiti suđenje od povijesnog značaja, uspoređujući ga s onim nacističkom ratnom zločincu Adolfu Eichmannu. On je obješen 1962. godine, postavši jedina osoba koju je izraelski građanski sud prethodno osudio na smrt, piše BBC.