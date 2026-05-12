Obavijesti

News

Komentari 2
JAVNA SUĐENJA

Izrael pooštrio zakon: Smrtna kazna za napad 7. listopada

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael pooštrio zakon: Smrtna kazna za napad 7. listopada
Foto: Ali Sawafta

Knesset je velikom većinom podržao zakon kojim se omogućuje procesuiranje osoba povezanih s napadom Hamasa 2023., dok organizacije za ljudska prava upozoravaju na moguće zlouporabe

Izrael je novim zakonom uveo smrtnu kaznu i javna suđenja za osobe povezane s terorističkim napadom. 7. listopada 2023. godine, prenosi BBC u utorak. Zakon je u Knessetu izglasan s 93 glasova 'za' i nijednim protiv, dobivši podršku i većine i oporbe. Preostalih 27 zastupnika bilo je odsutno ili suzdržano. Izraelski parlament još je u ožujku donio zakon o smrtnoj kazni za teroriste, no on se ne može primjenjivati retroaktivno, stoga je bio potreban novi zakon za procesuiranje sudionika napada 7. listopada. Izraelske skupine za ljudska prava protive se novoj mjeri zbog same smrtne kazne, ali i „montiranih procesa" s priznanjima koja su navodno iznuđena mučenjem, piše BBC. 

PRITISAK NA BRUXELLES VIŠE OD MILIJUN POTPISA Građani EU traže raskid sporazuma s Izraelom!
VIŠE OD MILIJUN POTPISA Građani EU traže raskid sporazuma s Izraelom!

Sedmi listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Borci pod vodstvom Hamasa u svom su krvavom pohodu ubili više od 1200 ljudi u južnom Izraelu, većinom civila. Još 251 ljudi je oteto i odvedeno u zatočeništvo u Pojas Gaze.

Taj teroristički napad potaknuo je dosad najsmrtonosniji rat u Gazi u kojem je do danas ubijeno najmanje 72 tisuće ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva palestinske enklave. 

EKSKLUZIVNA SNIMKA Hrvatska kapetanica i njezina posada nisu oteti: 'Išli smo pred brod koji vozi oružje Izraelu'
Hrvatska kapetanica i njezina posada nisu oteti: 'Išli smo pred brod koji vozi oružje Izraelu'

Izraelski političari koji podržavaju zakon tvrde da će omogućiti suđenje od povijesnog značaja, uspoređujući ga s onim nacističkom ratnom zločincu Adolfu Eichmannu. On je obješen 1962. godine, postavši jedina osoba koju je izraelski građanski sud prethodno osudio na smrt, piše BBC.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SAD uveo nove sankcije Iranu
IZ MINUTE U MINUTU

SAD uveo nove sankcije Iranu

Donald Trump kritizira iranski odgovor kao 'potpuno neprihvatljiv', bez naznaka hoće li Washington nastaviti pregovore. Netanyahu najavio plan za postupno ukidanje američke vojne financijske pomoći i redefiniranje odnosa sa SAD-om.
FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!
ALARM ZA CIJELU ZEMLJU

FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!

Cijela Hrvatska je pod alarmom, a najviše oborina očekuje se na zapadu
Susjedi ubojice šefa krim policije: 'Igrali su se kao djeca, mislio sam da će mene ubiti!'
OTPRIJE POZNAT POLICIJI

Susjedi ubojice šefa krim policije: 'Igrali su se kao djeca, mislio sam da će mene ubiti!'

Muškarac (52) kojeg sumnjiče za ubojstvo otprije je poznat policiji. Protiv njega je podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026