Prema Splitu krenuo tegljač koji će otegliti brod s azbestom

Prema Splitu krenuo je tegljač Protug 75 koji će otegliti brod Moby Drea izvan hrvatskih teritorijalnih voda, izvijestio je u subotu splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, priopćeno je iz splitske gradske uprave.

Brod Moby Drea, na kojem se nalaze paneli s azbestom, ukupno 250 tona, dotegljen je u splitsku škversku luku posljednjeg dana srpnja ove godine, gdje su trebali biti skinuti. Posao uklanjanja pregradnih zidova panela ispunjenih azbestom koji se nalaze u putničkim kabinama, dobio je Brodosplit.

To je uznemirilo građane, u čemu ih je od početka odlučno podržao gradonačelnik Šuta. Splićani su se okupili u Građansku inicijativu Zdravi Split, te održali nekoliko prosvjeda zahtijevajući da brod što prije napusti Split.

I Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je još 11. kolovoza donijelo rješenje o uklanjanju broda Moby Drea iz brodogradilišta Brodosplit i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana. Potom je djelomično uvažilo zahtjev vlasnika broda, tvrtke Med Fuel S.r.l., i produljilo rok za uklanjanje broda za dodatnih 15 dana, zbog složenih logističkih i tehničkih priprema, jer nije bilo moguće ukloniti brod u prvotno zadanom sedmodnevnom roku.

Ministarstvo je dodatno zabranilo izvođenje bilo kakvih radova na uklanjanju azbestnih ploča s broda te naložilo Lučkoj kapetaniji Split da nadzire provedbu rješenja.

Vlasnik broda odmah je obustavio sve radove, uključujući uklanjanje pregrada koje sadrže azbest, naglašavajući kako nastoje postupati u skladu sa zakonom i sigurnosnim standardima.

Tematska sjednica Gradskog vijeća o budućnosti brodogradnje

Potvrđujući danas da je za Split krenuo Protug 75, tegljač koji će otegliti brod Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda, splitski gradonačelnik Šuta najavio je da će se u srijedu održati tematska sjednica Gradskog vijeća, na kojoj će splitski vijećnici "zajednički donijeti prijedlog o budućnosti brodogradnje i upravljanju prostorom Brodosplita. Prijedlog će biti upućen predsjedniku Vlade i nadležnim ministarstvima", rekao je gradonačelnik Šuta.