Obavijesti

News

Komentari 1
JAVIO GRADONAČELNIK

Prema Splitu krenuo tegljač koji će otegliti brod s azbestom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Prema Splitu krenuo tegljač koji će otegliti brod s azbestom
Foto: Zvonimir Barisin

Ministarstvo je dodatno zabranilo izvođenje bilo kakvih radova na uklanjanju azbestnih ploča s broda te naložilo Lučkoj kapetaniji Split da nadzire provedbu rješenja...

Prema Splitu krenuo je tegljač Protug 75 koji će otegliti brod Moby Drea izvan hrvatskih teritorijalnih voda, izvijestio je u subotu splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, priopćeno je iz splitske gradske uprave. 

Brod Moby Drea, na kojem se nalaze paneli s azbestom, ukupno 250 tona, dotegljen je u splitsku škversku luku posljednjeg dana srpnja ove godine, gdje su trebali biti skinuti. Posao uklanjanja pregradnih zidova panela ispunjenih azbestom koji se nalaze u putničkim kabinama, dobio je Brodosplit.

To je uznemirilo građane, u čemu ih je od početka odlučno podržao gradonačelnik Šuta. Splićani su se okupili u Građansku inicijativu Zdravi Split, te održali nekoliko prosvjeda zahtijevajući da brod što prije napusti Split.

MOBY DREA I DALJE U SPLITU... Šuta: Brod s azbestom treba što prije napustiti Hrvatsku; Najavljen je i novi prosvjed...
Šuta: Brod s azbestom treba što prije napustiti Hrvatsku; Najavljen je i novi prosvjed...

I Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je još 11. kolovoza donijelo rješenje o uklanjanju broda Moby Drea  iz brodogradilišta Brodosplit i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana. Potom je djelomično uvažilo zahtjev vlasnika broda, tvrtke Med Fuel S.r.l., i produljilo rok za uklanjanje broda za dodatnih 15 dana, zbog složenih logističkih i tehničkih priprema, jer nije bilo moguće ukloniti brod u prvotno zadanom sedmodnevnom roku.

Ministarstvo je dodatno zabranilo izvođenje bilo kakvih radova na uklanjanju azbestnih ploča s broda te naložilo Lučkoj kapetaniji Split da nadzire provedbu rješenja.

Vlasnik broda odmah je obustavio sve radove, uključujući uklanjanje pregrada koje sadrže azbest, naglašavajući kako nastoje postupati u skladu sa zakonom i sigurnosnim standardima.

Tematska sjednica Gradskog vijeća o budućnosti brodogradnje

Potvrđujući danas da je za Split krenuo Protug 75, tegljač koji će otegliti brod Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda, splitski gradonačelnik Šuta najavio je da će se u srijedu održati tematska sjednica Gradskog vijeća, na kojoj će splitski vijećnici "zajednički donijeti prijedlog o budućnosti brodogradnje i upravljanju prostorom Brodosplita. Prijedlog će biti upućen predsjedniku Vlade i nadležnim ministarstvima", rekao je gradonačelnik Šuta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče
OPREZ VOZAČIMA

FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče

Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025