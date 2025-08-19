Šuta: Brod s azbestom treba što prije napustiti Hrvatsku; Najavljen je i novi prosvjed...

Obavijesti

MOBY DREA I DALJE U SPLITU...

Brod s azbestom treba što prije napustiti Hrvatsku; Najavljen je i novi prosvjed...

Građanska inicijativa Zdravi grad najavila je novi prosvjed koji će se održati u srijedu u 19 sati na Prokurativama, uz poruku da "Split ne smije postati deponij opasnih tvari”...

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta traži da brod Moby Drea koji još nije napustio splitski škver, i čiji su vlasnici od Ministarstva dobili za to još 15 dana, što prije napusti hrvatske teritorijalne vode, dok prosvjednici iz inicijative Zdravi grad za srijedu najavljuju novi prosvjed. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vlasniku broda odobrilo je jučer dodatnih 15 dana da brod napusti škver odnosno teritorijalne vode Hrvatske.

Šuta je poručio kako Grad poduzima sve u svojoj nadležnosti da se situacija s brodom što prije razriješi. "Grad Split poduzima sve potrebne korake kako bi se riješila situacija vezana uz brod Moby Drea, koji sadrži azbest i trenutno se još uvijek nalazi u našem akvatoriju. Odluka o njegovom uklanjanju donesena je, ona je izvršna i potpuno jasna - brod mora napustiti grad. Očekujemo da se to provede u najkraćem mogućem roku, maksimalno unutar 15 dana”, poručio je.

Dodao je i da je prema informacijama iz nadležnog ministarstva stanje pod nadzorom, da nema opasnosti za građane, ali i da će Grad inzistirati na transparentnosti i odgovornosti svih uključenih.

Građanska inicijativa Zdravi grad najavila je novi prosvjed koji će se održati u srijedu u 19 sati na Prokurativama, uz poruku da "Split ne smije postati deponij opasnih tvari”.

Blaž Limić, jedan od organizatora inicijative, poručio je da se građani neće povući dok brod ne napusti splitsko područje. "U samo 15 dana organizirali smo tri prosvjeda i sada najavljujemo novi. Nećemo dopustiti da Split postane odlagalište opasnih tvari iz Europe i svijeta. Problem je ozbiljan i ne rješava se kako treba. Profit ne smije biti iznad zdravlja zajednice. Nećemo stati dok brod ne ode“, rekao je.

Limić je pohvalio suradnju s policijom, potvrdio da imaju sve dozvole za najavljeni skup, te dodao da je Gradonačelnik dao podršku prošlom prosvjedu.

