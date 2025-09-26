Obavijesti

KLAUŠKI O KUKAVIČLUKU PLUS+

Premijer ima užasno teške boli. Žrtvom je histerične ljevice...

Piše Tomislav Klauški,
Premijer ima užasno teške boli. Žrtvom je histerične ljevice...
Foto: PIXSELL/Dijana Novak Krešić

NOVI EXPRESS Plenković se danas oportunistički svrstao uz onoga koga smatra jačim - svakako brojnijim - u sve intenzivnijim ideološkim i političkim obračunima, kukavički stao uz školskog bullyja...

U vrijeme usvajanja Istanbulske konvencije Andrej Plenković izigravao je žrtvu klerikalnih fanatika. Nakon terorističkog napada na Banske dvore predstavljao se kao žrtva desničarskih ekstremista i govora mržnje. Potom je bio žrtva svog zamjenika Milijana Brkića i pobunjenog desnoga krila HDZ-a. Pa je nakon dočeka srebrnih nogometaša na Trgu bana Jelačića, onda kad je Marku Perkoviću Thompsonu bio isključen mikrofon, Plenković širio teoriju o tome da je tad bio žrtva državnog udara.

