NOVI EXPRESS Plenković se danas oportunistički svrstao uz onoga koga smatra jačim - svakako brojnijim - u sve intenzivnijim ideološkim i političkim obračunima, kukavički stao uz školskog bullyja...
KLAUŠKI O KUKAVIČLUKU PLUS+
Premijer ima užasno teške boli. Žrtvom je histerične ljevice...
U vrijeme usvajanja Istanbulske konvencije Andrej Plenković izigravao je žrtvu klerikalnih fanatika. Nakon terorističkog napada na Banske dvore predstavljao se kao žrtva desničarskih ekstremista i govora mržnje. Potom je bio žrtva svog zamjenika Milijana Brkića i pobunjenog desnoga krila HDZ-a. Pa je nakon dočeka srebrnih nogometaša na Trgu bana Jelačića, onda kad je Marku Perkoviću Thompsonu bio isključen mikrofon, Plenković širio teoriju o tome da je tad bio žrtva državnog udara.
