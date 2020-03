Premijer: 'Najvažnije je da svi razumiju težinu ove krize'

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u NSK izrazio je sućut obiteljima dvoje poginulih koji su danas izgubili živote u nesreći prilikom saniranja posljedica nedjeljnog potresa.

Na sastanku je sa sindikatima i poslodavcima razgovarao o drugom setu mjera pomoći gospodarstvu i poduzetnicima pogođenima krizom epidemije korona virusa, a koje će predstaviti idući tjedan.

- Cilj današnjeg sastanka bio je da sa socijalnim partnerima zajednički analiziramo još jednom novonastalu situaciju uslijed pandemije korona virusa. Vodit ćemo intenzivan dijalog sa sindikatima, poslodavcima i voditi računa o tome da sve mjere koje poduzimamo budu pravovremene, pravedne i da uzmu u obzir razmjere krize - istaknuo je.

Naglasio je kako je najvažnije da svi razumiju težinu krize i da nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti koliko će ona trajati.

- Sinoć je održana šestosatna sjednica Euopskog vijeća, svi nastoje pronaći rješenje uz korišteje europskih sredstava i drugih međunarodnih institucija kako bi prebrodili ove prve tjedne krize. Mi ćemo i dalje biti pravovremeni i kalibrirat ćemo mjere sukladno potrebama, stoga mi je drago da postoji visok stupanj razumijevanja i kod sindikata i kod poslodavaca - istaknuo je.

Oformit će savjet za gospodarska pitanja u ovoj krizi, a naglasio je kako se ne radi ni o kakvom stožeru. Nije još želio otkriti detalje niti tko će sve biti članovi tog savjeta, niti koje nove mjere planiraju.

Na pitanje je li točna informacija da će bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić biti u tom savjetu nije odgovorio.

- To će biti jedan krug ljudi iz znanstvene i poslovne zajednice, predstavnici radnika, odnosno sindikati, koji bi mogao davati savjete. Izvjestit ćemo vas tko će to sve biti kad sve bude oformljeno. Do tada uzmite sa rezervom što čitate - rekao je dodavši kako non stop rade u ovoj krizi.

Istaknuo je i kako je razgovarao s kineskim premijerom Lijem o suradnji između Hrvatske i Kine te kako su oni uspjeli suzbiti epidemiju u Wuhanu.

- Spremni su pomoći, dat će jedan dio donacije zaštitne opreme - rekao je.

Na pitanje trebaju li radnici strahovati zbog zadiranja u njihova prava, nakon što su u javnost procurili obrisi zakona kojim bi se suspendirao Zakon o radu i dala mogućnost poslodavcima da radnike stave na minimalac bez obzira na kolektivne ugovore i njihova pristanka, premijer je istaknuo kako se radi o spinu.

- Nije se prašina slegla od potresa, a krenuli su spinovi. Držimo se činjenica, ne postoji nikakav akt ni zakon, a da sam ga ja vidio i netko službeno napravio, i svi ovi dopisi i apeli koji su danas krenuli su više na temelju glasina. Ukoliko se okonosti vezane uz ovu epidemiju budu mijenjali na način da ćemo moarti ići u tom smjeru, onda ćemo otvoreno razgovarati i tražiti potporu i razumijevanje svih - rekao je dodavši kako su mjere koje poduzimaju usmjerene na osiguranje života građana.

- Na tom tragu ćemo raditi, a istodobno voditi računa o gospodarstvu, o socijalnim pitanjima, pravima radnika, zaposlenicima. Danas smo kao država otporniji na krizu, puno bolje stojimo nego da nam se ovo dogodilo prije pet ili 10 godina - rekao je i naglasio kako će razmjeri ove krize, prema informacijama stručnjaka, biti puno veći nego 2008.

- To je nešto s čime se moramo suočiti. Ovo što sada živimo je tu s nama i učinimo zajedničke napore da taj period prebrodimo solidarano i jedinstveno koliko je to moguće. Nema ništa što mi znamo, a javnost ne zna - poručio je premijer.

Ministar rada Josip Aladrović istaknuo je kako je pred nama izazovno vrijeme, a bitna je solidarnost svih strana u socijalnom dijalogu.

Na pitanje da razjasni je li pripremao radnu verziju novog zakona kojim bi se zadiralo u prava radnika, poručio je kako je na stolu nekoliko scenarija, ali da tako rigorozni prijedlog ne bi stavili socijalnim partnerima na stol, posebno ber razgovora s njima.

- Vlada ne da priprema različite verzije pojedinih propisa ili različite scenarije, nego iz domene svih resora gospdarskih pripremamo svih mogućih scenarija pa tako i iz domene radnih odnosa. No, ono što moram još jednom vrlo jasno demantirati, verzija koja se pojavila - toliko restriktivna verzija se nikad ne bi stavila pred socijalne partnere. To sam napomenuo i danas na sastanku. Svaka izmjena zakonodavna će biti prokomentirana i sa sindikatima i poslodavcima - rekao je.

Hoće li biti i u kojem opsegu izmjene u pojedinim radnopravnim odnosima, dodao je, vidjet će kad se sagleda čitava situacija, kao i implikacije na tržište.

- U ovom trenutku, verzije koje su se pojavile ne bi dolazile u mogućnost razgovora na tripartitnom socijalnom dijalogu - rekao je.

Što se tiče mirovina, naglasio je, one se neće dirati. S druge strane što se plaća tiče, dodao je, činjenica jest da se suočavamo s ekonomskim izazovima.

- Ne znamo koliko će trajati i ne bih isključio korekcije u poslovanju brojnih tvrtki pa tako i pojednih plaća. Pozivam sve poslodvace i radnike na solidarnost i odgovornost, a ta solidarnost može izgledati i kao određeni trošak koji ćemo snositi svi - istaknuo je.

Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata poručio je kako sve Vladine mjere idu u pravcu zadržavanja radnih mjesta i isplate plaće radnicima, ali da je međusobno povjerenje poremetilo ono što se pojavilo u javnosti, a to je da će Vlada jednostranim zakonom derogirati poojedina prava iz kolektivnog ugovora i iz Zakona o radu. Naglasio je kako se tu ne radi ni o kakvim glasinama.

- I to se nije smjelo dogoditi. Taj prijedlog zakona nije bio glasina, sindikati nisu tužili Vladu na temelju glasina nego konkretnog zakonskog prijedloga koji je izašao u javnosti. Pravovremeno smo reagirali i drago mi je da je predsjednik Vlade rekao da u ovom trenutku to ne dolazi u obzir - rekao je.

Naglasio je ako će i biti smanjivanja plaća, onda to mora biti rezultat dogovora Vlade, sindikata i poslodavaca.

- Apsolutno ćemo se suprostaviti suspenziji bilo kakvih radnih prava koje bi se jednostrano donosilo i ne bi bio produkt dogovora - rekao je.

Ivan Mišetić iz HUP-a i kao predsjednik GSV-a poručio je kako su zajedno zaključili da prve mjere pomoći Vlade vrlo vjerojatno neće biti dostatne te da će o novom paketu mjeru razgovarati zajedno kao socijalni partneri uvažavajući međusobne interese.

- Mjere su dobrodošle, ali trebat će raditi na novom paketu i o tome smo danas postigli suglasnost - rekao je.