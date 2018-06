Premijer: 'Od 2019. niži PDV'; Kolinda: 'Elite koče promjene...'

Ovogodišnji Dan poduzetnika koji se održava u zagrebačkom hotelu Westin otvoren je pozdravnim govorom predsjednice Hrvatske udurge poslodavaca Gordane Deranje.

- Da je bilo više odgovornosti, mudrosti i hrabrosti naših političkih vođa perspektiva je mogla biti bolja. Puno pričamo o reformama, a drugi ih provode. Nakon preduge recesije naše gospodarstvo raste usporeno, znatno sporije nego kod drugih. Pred nama je novo desetljeće koje nudi nove prilike. Do 2028. možemo promijeniti sliku Hrvatske ako će svi preuzeti svoj dio odgovornosti - kazala je Deranja, a prenosi Večernji list.

'Rat nas je koštao 160 posto predratnoga BDP-a'

Potom se okupljenima obratio premijer Andrej Plenković.

- Obrambeni rat nas je spustio na znatno niže razine. Nama je trebalo od 1993. do 2004. da dođemo na razinu iz 1990. godine. Dakle, petnaest razvojnih godina. Do 2008. smo rasli, a zatim nas je recesija spustila na razinu iz 1992. godine. I tek od članstva u EU, i 2013. godine rastemo da bi sada u 2017. i 2018. godini prestigli razinu rasta iz 2008. godine. To je pravi start i to nije imala niti jedna članica EU. Toga svi moraju biti svjesni - kazao je premijer i dodao: 'Ono što mi radimo jest lovljenje koraka s onima koji nisu imali takvu tranziciju. Nisu je imale niti Slovenija, Mađarska, Češka niti Poljska. Rat nas je koštao 160 posto predratnoga BDP-a.To nisu izgovori nego realna startna pozicija'.

'Prosječna plaća je od 2016. povećana za 500 kuna'

Plenković je naglasio kako je danas rast hrvatskog gospodarstva rast na zdravim temeljima.

- Smanjujemo rapidno javni dug, deficit, nastavljamo upravljati javnim financijama kako bismo smanjili pritisak na vas, porezne obveznike. Naša ambicija je eurozona. A da radimo korake naprijed govore nam sve tri međunarodne agencije za kreditni rejting. Sve je to napravljeno u kontekstu krize u Agrokoru - naglasio je premijer.

Plenković je kazao da je prosječna plaća od 2016. povećana za 500 kuna. Najavio je i daljnje smanjivanje poreza.

- Druga faza porezne reforme počet će od 1. siječnja 2019. Smanjit će se opća stopa PDV-a, a neće time biti ugrožena prihodna strana proračuna. Samo u ovoj godini stvoreno je 60.000 novih radnih mjesta - kazao je premijer.

Govorio je i o korištenju EU fondova.

'Ljudi odlaze iz zemlje jer više nema prepreka'

- Do listopada 2016. bio je ugovoreno svega 9 posto sredstava iz ove financijske perspektive, a danas je to 43 posto. Izgledno 60 posto sredstava bit će ugovoreno do kraja godine. To znači da ćemo našu omotnicu iskoristiti jako dobro i tek ćemo tada, kad budemo deset godina u EU, imati pravu ocjenu naših godina u toj zajednici. I tada ćemo shvatiti zašto nam ljudi više odlaze iz zemlje nego prije. Razlozi su banalni. Nema više prepreka, sloboda kretanja. Da smo to imali prije 2013. i iseljavanje bi se dogodilo ranije. Naravno, to ne znači da mi ne moramo učiniti sve kako bismo omogućili dobru perspektivu za ostanak i povratak u Hrvatsku - kazao je Plenković.

Predsjednica: Nužna je porezna reforma

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović naglasila je kako kao društvo moramo ostvariti preduvjeta da bismo iskoristili prilike koje se nude i dostigli one koji u EU stoje bolje od nas.

- Apsolutno pozdravljam sve što je Vlada dosad učinila, no sve to ne mijenja glavne pokazatelje poput najslabijeg gospodarskog rasta u odnosu na druge, posljednja mjesta o gospodarskim pokazateljima i poslovanju, negativnih trendova iseljavanja... Isto tako to ne mijenja nužnost reformskih koraka za postizanje gospodarskog razvoja, reforma u obrazovanju, znanosti te unapređenje pravnog sustava - kazala je predsjednica te dodala: 'Nužna je porezna reforma kako bi se omogućile veće plaće radnicima te značajno konkurentniji uvjeti poslodavcima. Pokretač svega je smanjenje troškova poslovanja za poslodavce i bolji uvjeti zaposlenicima. Istaknula je nedovoljnu zainteresiranost za strateške probleme te da to traje dva desetljeća'.

'Društvene elite koče promjene'

- Oni koji upućuju na probleme proglašavaju se negativcima, a društvene elite koče promjene. Priznati činjenice nužan je početak svakog rješavanja problema. I dalje provodimo prakse koje su štetne za društvo. Potičemo uvoz proizvoda bez hrvatskih sastavnica - kazala je predsjednica i upitala kako je poljoprivredna proizvodnja zabilježila takav pad usprkos silnim poticajima. Ponovila je kako smatra da rješenje demografskih problema leži upravo u gospodarstvu.