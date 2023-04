Premijer odgovorio Milanoviću: 'Često su njegove izjave kao da je pod utjecajem opijata...'

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a. Istaknuo je kako gospodarski pokazatelji idu u prilog Vladi.

- U četvrtak ćemo izaći s novim prognozama gospodarskog rasta i očekujemo da će biti iznad 2 posto. smanjili smo javni dug i cilj nam je smanjiti ga na 60 posto, a bili smo u vrijeme covid krize na 80 posto - rekao je na početku te dodao da se ide u donošenje Zakona o hrvatskom jeziku.

Dotaknuo se izjava predsjednika Zorana Milanovića koji je na Plenkovićeve prozivke za šmrkanje rekao je da "ako misli na opijate, to su opijati koje koriste HDZ-ovci". Spominjao je i kako se "Plenković opet hvata “nekakve prčvarnice u Slavonskoj, gdje su neki ljudi zalazili”. Poručio je premijeru da se "u kući obješenog ne spominje konopac", osvrćući se na njegovo spominjanje Dragana Kovačevića i kluba u Slovenskoj u kojoj se, kako je rekao "vucaralo pola Plenkovićeve vlade".

- One su kontinuirano iznošenje pritisaka na rad DORH-a i Uskoka i hajka na članove vlade. Naravno da je su DORH i Uskok potpuno neovisni i ne miješamo se u njihove poslove. Mi nismo ti koje se unaprijed obavještava. te njegove teze puno više govore o njemu - rekao je premijer Plenković.

- Vidim da je spominjao nekakve opijate. On, ako ih i ne koristi, često su njegove izjave kao da je pod utjecajem opijata. Vidim da se jako gorljivo zanima za svoga znanca Dragana Kovačevića, očito ga to jako intrigira i zanima. Što se tiče Slovenske, nisam ja nego on išao u tu bužu u Slovensku – da se ne baci - dodao je premijer.

O situaciji u bolnici u Sisku, gdje su dvije pacijentice stavljene da leže u istom krevetu, a od kojih je jedna tog dana preminula, premijer je rekao da se okolnosti utvrđuju.

- Rekao sam i prije da to nije normalno - rekao je.

Dotakao se mogućeg štrajka sudaca te istaknuo da će ministar Ivan Malenica imati sastanak s njima.

- S naše strane je prisutna otvorenost i u našem mandatu su im povećane plaće. Ja ne viidm ni jedan razlog za štrajk ili govor o štrajku. Kao što ga nisam vidio ni kod liječnika. Treba realno staviti na stol koliko su rasle plaće zadnjih godina. Samo je osnovica narasla za 30 posto. Imamo rast i prosječne, i medijalne, i minimalne plaće - rekao je Plenković.

