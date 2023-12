Premijer Plenković na Danu grada Velike Gorice: 'Sjajan ste primjer i glavnom gradu'

Želim vam sretan blagdan Svete Lucije, sretan Dan Grada i čestitam vam na svim postignućima, koja se osjećaju kada čovjek posjeti Veliku Goricu, poručio je Velikogoričanima premijer Andrej Plenković na svečanoj sjednici povodom njihova Dana Grada.

Nije izostavio naglasiti brojne projekte koje je Velika Gorica ostvarila zahvaljujući suradnji upravo s njegovom Vladom.

- Ovaj grad je postao, ne samo važno gospodarsko, prometno središte već i važno sportsko središte zahvaljujući odlukama koje smo donijeli o izgradnji velikog kampa HNS-a upravo ovdje. Vi ste ujedno postali i sjedište Hrvatske pošte, važne kompanije za cijelu zemlju, a o zračnoj luci i utjecaju na gospodarstvo nije potrebno dodatno govoriti. Pokazujete vrlo snažne iskorake i nije ni čudo da ste postali atraktivan grad u kojem ljudi žele živjeti iz drugih krajeva Hrvatske - kazao je.

Pohvalio svog gradonačelnika: 'Ne diže stopu poreza na dohodak za razliku od Grada Zagreba'

Tom prilikom pohvalio je svog gradonačelnika Krešimira Ačkara u kontekstu poreznog rasterećenja koje Vlada daje u ruke lokalnim čelnicima ukidanjem prireza od 1. siječnja, koji ne diže kao kompenzacijsku mjeru stopu poreza na dohodak za razliku od, naglasio je, zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

- Vi ste i u političkom smislu u odabiru strateških odluka koje poboljšavaju kvalitetu života Velikogoričana preuzeli svoj dio odgovornosti pripremajući se za stupanje na snagu novog okvira porezne reforme, koju je Vlada donijela, a kojom smo ukinuli prirez, a ovdje je bio 12 posto. Vi ste, preuzevši odgovornost, odlučili ne kompenzirati ukidanje prireza s mogućnošću koje je Vlada ostavila u okviru određenog raspona eventualnog povećanja poreza na dohodak. Odlukom da ne podižete stopu poreza na dohodak direktno utjecali na veće plaće ljudi u Velikoj Gorici, sjajan je to primjer i većim gradovima u susjedstvu, poput glavnog grada, koji je upravo sada donio odluku da ništa ne smanji porez na dohodak nego i dalje ostaje visok - naglasio je.

I to je bilo to što je rekao o Velikoj Gorici pa je, u maniri predizbornog skupa, nabrajao sve uspjehe svoje Vlade - od rasta plaća, zaposlenosti, podizanja kreditnog rejtinga, ulaska u Schengen i eurozonu u istom danu, nuđenju građanima ulaganje u državne obveznice i trezorske zapise do realizacije velikih projekata prometne infrastrukture diljem Hrvatske uz, dakako, podsjetnik na mjere pomoći u energetskoj krizi, kao i za vrijeme pandemije.

U Velikoj Gorici od rujna iduće godine besplatan vrtić

Velikogorički gradonačelnik ponosan je što će se nogometni kamp HNS-a graditi upravo u njegovu gradu, a pohvalio se realizacijom niza projekata u vrijednosti preko 20 milijuna eura bespovratnih sredstava iz EU.

- Postali smo dom hrvatskog nogometa, Hrvatske pošte, novih europskih i svjetskih giganata, Velika Gorica je puno izgrađenija, na 22 objekta smo stavili solarne elektrane, gradimo Centar za starije i nemoćne, upisali smo svu djecu s ispunjenim uvjetima ove godine u dječje vrtiće, a gradimo još dva nova i dvije osnovne škole, kao i osnovne škole, preko 50 kilometara naših prometnica smo asfaltirali. Preko 80 posto svega ovoga čime se ja sada hvalim je zasluga i našeg premijera Plenkovića i Vlade - kazao je posebno zahvalivši i čelnicima gradskih tvrtki i podružnica na doprinosu u funkcioniranju Grada.

A najavio je Ačkar i veliku olakšicu roditeljima djece vrtićke dobi - od rujna iduće godine vrtići će biti besplatni.

- Želim da iduće godine na Svetu Luciju mogu reći da je naš grad još izgrađeniji i ljepši, još ugodnije mjesto za život i da sve to skupa mogu ponoviti pred našim premijerom - dodao je gradonačelnik.