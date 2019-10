'Premijer se neće dati ucijeniti, vjerujem da će se HNS pribrati'

Ne znam što će biti u četvrtak na sjednici Vlade, no premijer se neće dati ucjenjivati, mi u HDZ-u smo spremni. Stvar je političke procjene, no vjerujem da će se HNS pribrati do četvrtka, rekao je u utorak ministar zdravstva Milan Kujundžić, piše N1. Komentirao je navode da u HNS-u planiraju glasovati protiv državnog proračuna, a što bi izazvalo njihovo izbacivanje iz Vlade.

- U cijeloj ovoj priči ništa o ovoj koaliciji ne možemo znati sa stopostotnom sigurnošću, pa ni to kako će sve završiti. No ono što sa stopostotnom sigurnošću znam jest da premijer Andrej Plenković neće ni slučajno dopustiti da padne proračun - govori sugovornik iz vrha HDZ-a za 24sata. Naime, kako detaljnije objašnjava, ako dva HNS-ova ministra glasuju protiv proračuna, istog trenutka ih Plenković, po modelu Mosta, izbacuje iz Vlade.

Na pitanje ima li novca za ispunjenje zahtjeva svima koji traže veće plaće, Kujundžić je rekao da rješenje treba tražiti u dijalogu i da ga uvijek ima.

- Treba razumjeti ljude, plaće u Hrvatskoj su relativno male i za razumjeti je da ljudi žele veće plaće. No, trebamo biti realni, treba imati na umu koliki je BDP, koliko možemo izdvojiti za plaće, a koliko nam ostaje za drugi dio, lijekove i aparate. Kompromis je ključan - rekao je ministar.