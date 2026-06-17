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jačanje obrambenih sposobnosti

Premijer se sastao s Rutteom: Hrvatska će izdvajati pet posto BDP-a za obranu do 2035.

Piše HINA,
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Premijer se sastao s Rutteom: Hrvatska će izdvajati pet posto BDP-a za obranu do 2035.
Foto: Facebook/Andrej Plenković

Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se u srijedu u Bruxellesu s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom s kojim je razgovarao o pripremama za predstojeći samit Saveza 7. i 8. srpnja u Ankari

“Razgovarao sam o pripremama za nadolazeći samit u Ankari, daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, krizi na Bliskom istoku te sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi”, objavio je Plenković na X-u. Dodao je da Hrvatska izdvaja više od dva posto BDP-a za obranu te da je daljnjim ulaganjima u modernizaciju Oružanih snaga usmjerena na ostvarivanje cilja o izdvajanju 3,5 posto BDP-a za obranu i 1,5 posto za povezane aktivnosti do 2035. godine.

“Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO misijama i operacijama kroz KFOR i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ove integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera”, objavio je Plenković.

Također je izrazio snažnu potporu Ukrajini te da će Hrvatska nastaviti i s financijskim doprinosom u okviru inicijative PURL, kroz koju europski saveznici kupuju oružje od Sjedinjenih Država i dostavljaju ga Ukrajini.

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