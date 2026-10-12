Premijer Velike Britanije: Jasno je da je Rusija utjecala na referendum o izlasku iz EU-a...

Britanski premijer Andy Burnham u ponedjeljak je rekao da je "jasno” da je Rusija utjecala na referendum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, upozorivši da se slične aktivnosti događaju i u Francuskoj i Njemačkoj.

Laburistički premijer rekao je u podcastu 'The Rest is Politics' da se po dolasku u Downing Street raspitivao o mogućem ruskom uplitanju u to glasanje 2016. godine.

"Dobio sam jasan odgovor da jest, bilo ga je”.

"Mislim da smo u pogledu toga zapravo bili previše u defenzivi te nismo u dovoljno informirali javnost o tome koliko akteri iz inozemstva nastoje poremetiti politički proces”, dodao je Burnham, a prenosi BBC.

Nije iznio dodatne detalje o vrsti ili opsegu aktivnosti Moskve tijekom referenduma o brexitu na kojem se 51,89 posto Britanaca izjasnilo za izlazak, a 48,11 posto za ostanak u EU-u.

Britain Unbound, organizacija koja je zagovarala brexit, priopćila je da su Burnhamove izjave "još jedan grubi pokušaj podrivanja legitimiteta odluke koju je britanski narod donio 2016. godine”.

Navela je da je strano uplitanje "očito neprihvatljivo”, no dodala i da je "uvredljivo sugerirati da je birače bilo tako lako nasamariti”.

Burnham je otkrio da je o problemu ruskog uplitanja razgovarao i s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom tijekom posjeta Berlinu prošlog tjedna, piše BBC.

Ustvrdio je da "zasigurno postoje dezinformacije” iz Rusije koje "stvaraju pritisak na njemačku politiku”.

Prvi je to put da neki britanski premijer izjavljuje kako je Rusija nastojala utjecati na referendum o brexitu 2016., iako su upozorenja o nastojanjima Kremlja da utječe na britansku politiku već dugo prisutna.

Još 2020. odbor za obavještajne i sigurnosne poslove britanskog parlamenta objavio je izvješće o ruskim intervencijama u britanske izbore i referendume.

Izvješće nije donijelo zaključak o tome je li Rusija pokušala utjecati i na rezultate referenduma o EU-u, no kritiziralo je uzastopne vlade jer nisu u potpunosti procijenile ili suzbile tu prijetnju.