POZNATA TEORETIČARKA ZAVJERA...

Preminula je Jovanka Jolić, tvrdila da je Elon Musk Srbin. Njezine izjave će se pamtiti...

Piše Ivan Jukić,
Preminula je Jovanka Jolić, tvrdila da je Elon Musk Srbin. Njezine izjave će se pamtiti...
Foto: YT/BALKAN INFO

Preminula Jovanka Jolić, kraljica teorija zavjere! Jolić je stekla veliku prepoznatljivost na internetu, ne samo u Srbiji nego i širom regije, predstavljajući se kao poznavateljica konspirologije

Preminula je Jovanka Jolić, javnosti poznata kao jedna od najistaknutijih i najkontroverznijih osoba s društvenih mreža koja je godinama privlačila pozornost promoviranjem teorija zavjere. Prema navodima srpskih medija, iza nje je bila dugotrajna bolest, a posljednji ispraćaj održat će se 10. siječnja u Beogradu.

Jolić je stekla veliku prepoznatljivost na internetu, ne samo u Srbiji nego i širom regije, predstavljajući se kao poznavateljica konspirologije. U svojim istupima često je govorila o navodnom djelovanju „duboke države“ i globalnih centara moći za koje je tvrdila da upravljaju svjetskim političkim i društvenim procesima.

Posebnu pažnju javnosti izazivale su njezine neobične i često osporavane tvrdnje, među kojima su i one da je milijarder Elon Musk podrijetlom iz Republike Srpske te da je Egipat u prošlosti bio srpska država.

Svoje je poruke uglavnom širila putem alternativnih medijskih kanala i platformi, gdje je imala veću slobodu iznošenja stavova bez klasičnih uredničkih filtera. Takvi nastupi redovito su izazivali burne reakcije, a njezine tvrdnje često su bile predmet analiza i demantija organizacija koje se bave provjerom činjenica.

Iako se u javnosti predstavljala kao povjesničarka umjetnosti, ne postoje dostupni podaci koji bi potvrdili njezino formalno obrazovanje ili profesionalno iskustvo u tom području. S vremenom je, uz brojne kontroverze, postala i česta tema internetskih šala i memova.

