Preminula je Jovanka Jolić, tvrdila da je Elon Musk Srbin. Njezine izjave će se pamtiti...

Preminula je Jovanka Jolić, javnosti poznata kao jedna od najistaknutijih i najkontroverznijih osoba s društvenih mreža koja je godinama privlačila pozornost promoviranjem teorija zavjere. Prema navodima srpskih medija, iza nje je bila dugotrajna bolest, a posljednji ispraćaj održat će se 10. siječnja u Beogradu.
Jolić je stekla veliku prepoznatljivost na internetu, ne samo u Srbiji nego i širom regije, predstavljajući se kao poznavateljica konspirologije. U svojim istupima često je govorila o navodnom djelovanju „duboke države“ i globalnih centara moći za koje je tvrdila da upravljaju svjetskim političkim i društvenim procesima.
Posebnu pažnju javnosti izazivale su njezine neobične i često osporavane tvrdnje, među kojima su i one da je milijarder Elon Musk podrijetlom iz Republike Srpske te da je Egipat u prošlosti bio srpska država.
Svoje je poruke uglavnom širila putem alternativnih medijskih kanala i platformi, gdje je imala veću slobodu iznošenja stavova bez klasičnih uredničkih filtera. Takvi nastupi redovito su izazivali burne reakcije, a njezine tvrdnje često su bile predmet analiza i demantija organizacija koje se bave provjerom činjenica.
Iako se u javnosti predstavljala kao povjesničarka umjetnosti, ne postoje dostupni podaci koji bi potvrdili njezino formalno obrazovanje ili profesionalno iskustvo u tom području. S vremenom je, uz brojne kontroverze, postala i česta tema internetskih šala i memova.
