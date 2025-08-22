Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'

Nada Budisavljević, najmlađa sestra Jovanke Broz, preminula je danas, prenosi Blic.rs. Od Nade se na društvenim mrežama oprostio pisac i kolumnist Žarko Jokanović.

- Danas smo ispratili našu Nadu Budisavljević. Našu predivnu prijateljicu. Najmlađu sestru Jovanke Broz. Rođena je u Pećanima u Lici, sa šest mjeseci ostala je bez majke, a oca i brata je izgubila tokom rata. Drugog brata, par godina kasnije. Sa sestrom Zorom odvedena je u dječji dom, gdje ih je 1947. godine pronašla Jovanka, koja ih je odgojila i školovala. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu završila je engleski jezik i literaturu, svjetsku književnost i talijanski jezik - napisao je Jokanović.

On je uz objavu podijelio i nekoliko Nadinih fotografija.

- Cijeli život posvetila je službi svojih sestara. Jovanki je bila šefica kabineta i sekretarica, vozač, pratilac na brojnim putovanjima. Kuharica i krojačica, medicinska sestra, njegovateljica i maserka. Bila joj je sve - dio je objave.

- Volimo vas, draga naša Nado. Hvala vam na predivnom prijateljstvu. Počivajte u miru. U vječnost ste se već upisali. A nama ostaju trajna ljubav i nadasve bolno nedostajanje. Vaši Žarko i Milica - poruka je pisca.