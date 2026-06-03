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TUGA

Preminula je onkologinja Zrinka Rendić Miočević: 'Ljudskošću i znanjem ostavila je veliki trag'

Piše Ivan Štengl,
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Preminula je onkologinja Zrinka Rendić Miočević: 'Ljudskošću i znanjem ostavila je veliki trag'
Foto: Udruga Nismo same

Doktorica Rendić Miočević bila je specijalistica radioterapije i onkologije, a iz Udruge ističu da je riječ o onkologici koja je znanjem i predanošću, a pogotovo ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, prijatelja i suradnika

S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku naše suradnice i prijateljice Zrinke Rendić Miočević, iznimne liječnice i prije svega divne osobe, izvijestili su na Facebook stranici iz udruge Nismo same, posvećene ženama koje se bore s malignim oboljenjima.

Doktorica Rendić Miočević bila je specijalistica radioterapije i onkologije, a iz Udruge ističu da je riječ o onkologici koja je znanjem i predanošću, a pogotovo ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, prijatelja i suradnika.

- Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno.

- Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog gubitka.Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima.

- Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek - poručili su.

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