Doktorica Rendić Miočević bila je specijalistica radioterapije i onkologije, a iz Udruge ističu da je riječ o onkologici koja je znanjem i predanošću, a pogotovo ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, prijatelja i suradnika
Preminula je onkologinja Zrinka Rendić Miočević: 'Ljudskošću i znanjem ostavila je veliki trag'
S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku naše suradnice i prijateljice Zrinke Rendić Miočević, iznimne liječnice i prije svega divne osobe, izvijestili su na Facebook stranici iz udruge Nismo same, posvećene ženama koje se bore s malignim oboljenjima.
Doktorica Rendić Miočević bila je specijalistica radioterapije i onkologije, a iz Udruge ističu da je riječ o onkologici koja je znanjem i predanošću, a pogotovo ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, prijatelja i suradnika.
- Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno.
- Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog gubitka.Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima.
- Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek - poručili su.
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