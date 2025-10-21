Obavijesti

POTVRDILA OBITELJ

Preminula je Šima Krasić, prva glavna državna revizorica

Piše hina,
U bogatoj karijeri, Krasić je sudjelovala u ustrojavanju i rukovođenju financijske i porezne službe u Gradu Zagrebu, u čijoj je administraciji bila zaposlena

Prva glavna državna revizorica Šima Krasić preminula je u utorak u Zagrebu nakon duge i teške bolesti, potvrdila je njena obitelj.

Krasić, diplomirana ekonomistica, dužnost glavne državne revizorice obnašala je punih 16 godina, od 1994. do 2010. godine.

Hrvatski sabor na tu ju je dužnost imenovao godinu dana nakon osnivanja Državnog ureda za reviziju, najviše revizijske institucije u državi. Za svoja izvješća o trošenju javnog novca, godinama je dobivala pohvale, kao i za svoj predan i odgovoran rad.

U bogatoj karijeri, Krasić je sudjelovala u ustrojavanju i rukovođenju financijske i porezne službe u Gradu Zagrebu, u čijoj je administraciji bila zaposlena.

Bila je uključena i u kreiranje poreznog sustava i ustrojavanje poreznih službi u Republici Hrvatskoj.

Prvom glavnom državnom odvjetnicom Krasić je imenovana 1994. godine, a 2002. Hrvatski sabor ponovo ju je imenovao na tu dužnost. Svojim je bogatim iskustvom i organizacijskim sposobnostima ustrojila Državni ured za reviziju, na čijem je čelu bila punih 16 godina.

