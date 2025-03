Preminula je spisateljica Tea Perović (41): 'Za nebo stvorena, u nebo otišla i ostavila trag...'

Spisateljica i profesorica Tea Perović preminula je u 42. godini života od karcinoma dojke koji je metastazirao, piše Jutarnji list.

Sa suprugom Hrvojem dobila je četiri djevojčice, a bolest je nije pokolebala u vjeri, napisala je i knjigu 'Stvorene smo za nebo' u kojoj je dio svoje životne priče podijelila s javnosti.

- Htjela sam im osobno prenijeti svoje misli i poruke za koje su još premalene i koje će biti u stanju shvatiti tek kad odrastu. Također, htjela sam da shvate kako ja doživljavam svoju bolest i na taj način otkloniti svaku buduću pogrešnu interpretaciju i viđenje moje bolesti. Htjela sam i da dožive smisao vjere koji sam u svojoj bolesti i sama oživjela - ispričala nam je u razgovoru 2024.

Razboljela se u veljači 2022.

- Osjetila sam jake bolove u leđima i u nozi koji su bili praćeni temperaturom. Javila sam se liječniku, no zaključak je bio da mi se vjerojatno 'uštekao' živac. Slutila sam da to nije to, ali zadovoljila sam se objašnjenjem. Međutim, za dva tjedna me usred noći probudila iznimno jaka, trgajuća bol u nozi, zbog koje se nisam mogla ni pomaknuti. Odmah sam pomislila na svoga tatu, samo koju godinu prije moj je otac preminuo od posljedica metastatskog karcinoma koji se javio s istim simptomima - kazala je tada.

Od nje se dirljivom porukom oprostila izdavačka kuća Salesiana.

- Draga Tea, oduvijek si bila stvorena za nebo. Tuga koju sada osjećamo brzo će ustupiti mjesto radosti jer znamo da sada imamo snažnu zagovornicu u raju - napisali su.