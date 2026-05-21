Preminula Julienne Bušić

U 78. godini života preminula je Julienne Bušić, američko-hrvatska književnica, esejistica i prevoditeljica. Vijest o njezinoj smrti potvrđena je Večernjem listu. Bušić je studirala u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi, a magistrirala je njemački jezik i jezikoslovlje. Tijekom boravka u Beču 1969. godine upoznala je Zvonka Bušića, s kojim je tri godine kasnije stupila u brak u Frankfurtu.

Šira javnost pamti je i po događajima iz 1976. godine, kada je sudjelovala u otmici američkog putničkog zrakoplova. Zbog toga je osuđena na doživotnu zatvorsku kaznu.

Iz zatvora je puštena 1989. godine, nakon što je iza rešetaka provela 13 godina. Nakon hrvatskog osamostaljenja preselila se u Hrvatsku.