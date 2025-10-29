Obavijesti

30 GODINA MLAĐA

Preminula supruga Buzza Aldrina (95), 2 godine nakon vjenčanja: 'Nedostajat ćeš!'

Preminula supruga Buzza Aldrina (95), 2 godine nakon vjenčanja: 'Nedostajat ćeš!'
Anca Faur, supruga Buzza Aldrina, preminula u 66. godini! Aldrin slomljen: "Izgubio sam ljubav svog života". Uzrok smrti još nepoznat...

Anca Faur, supruga slavnog američkog astronauta Buzza Aldrina, preminula je u dobi od 66 godina, samo dvije godine nakon što su se vjenčali. Obitelj Aldrin i Faur potvrdila je vijest o njezinoj smrti u objavi na Facebooku.

- Anca Faur preminula je mirno u noći s utorka, 28. listopada, uz svog supruga i sina Vlada Ghenciua - stoji u priopćenju obitelji.

Faur je bila ugledna kemičarka i doktorica znanosti, s doktoratom kemijskog inženjerstva sa Sveučilišta u Pittsburghu. Obnašala je dužnost blagajnice Kalifornijskog vijeća za vodikovu energiju te izvršne potpredsjednice u tvrtki Buzz Aldrin Ventures LLC.

Aldrin: “Izgubio sam ljubav svog života”

Buzz Aldrin (95), drugi čovjek koji je kročio na Mjesec, u izjavi je izrazio duboku tugu zbog gubitka voljene supruge.

- Nevjerojatno sam sretan što sam pronašao i oženio ljubav svog života. Unijela je radost u sve što smo radili zajedno. Silno će mi nedostajati - rekao je Aldrin.

Dodatni detalji o uzroku smrti zasad nisu poznati, a obitelj nije davala izjave medijima.

Aldrin i Faur vjenčali su se 2023. godine, na njegov 93. rođendan, a astronaut je tada izjavio kako “nikada nije bio sretniji u životu”.

- Postoji nešto posebno u njoj i u načinu na koji se povezujemo. Ona je ljubav mog života i sve radimo zajedno – od planiranja projekata i druženja s obitelji do obilježavanja važnih trenutaka, poput 55. obljetnice slijetanja na Mjesec - rekao je tada Aldrin.

Njihov brak bio je četvrti za legendarnog astronauta.

Uspješna znanstvena karijera

Rođena u Rumunjskoj, Anca Faur diplomirala je organsku kemijsku tehnologiju na Sveučilištu Politehnica u Temišvaru. Sedam je godina radila kao kemijska inženjerka i sveučilišna istraživačica u svojoj domovini, prije nego što se preselila u Sjedinjene Države.

Na Sveučilištu u Pittsburghu provela je četiri godine, gdje je i doktorirala. Tijekom karijere surađivala je s nizom međunarodnih institucija, među kojima i s tvrtkom Johnson Matthey, globalnim liderom u području kemije i održivih tehnologija.

Buzz Aldrin, koji je 1969. zajedno s Neilom Armstrongom postao drugi čovjek na Mjesecu, iza sebe ima bogat život i karijeru. Prvi put se oženio 1954. s Joan Archer, s kojom ima troje djece. Nakon toga bio je u još dva braka – s Beverly Van Zile i Lois Driggs Cannon – prije nego što je pronašao ljubav s Ancom Faur.

