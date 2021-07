U Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof na odjelu produženog liječenja došlo je do požara na aparatu za kisik. Na istog je bio priključen pacijent koji je uslijed požara preminuo od zadobivenih ozljeda.

Riječ je o 48-godišnjaku, a neslužbeno doznajemo da je do požara došlo nakon iskrenja. Ravnatelj prim. dr.sc. Nenad Kudelić Opće bolnice Varaždin odmah je zatražio od svih službi da poduzmu sve potrebne radnje za sigurnost svih pacijenata i zaposlenika koji se u ovom trenutku nalaze u zgradi Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof gdje se dogodio tragičan događaj.

- Odmah po tragičnom događaju Uprava Opće bolnice Varaždin obavijestila je izrazivši duboko žaljenje obitelji pacijenta - ističe Nenad Kudelić, ravnatelj OB Varaždin.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak zajedno sa zamjenicom Silvijom Zagorec, došao je na mjesto događaja i zatražio od Uprave Opće bolnice Varaždin obavještavanje o svim okolnostima tragičnog događaja kako bi se i osobno mogao svojim sudjelovanjem uključiti u osiguranje sigurnih uvjeta daljnjeg rada Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof.

Također je zatražio od svih nadležnih službi da u što kraćem roku utvrde sve okolnosti tragičnog događaja.Opća bolnica Varaždin o svemu je obavijestila i Ministra zdravstva.

- Kisik je opasan, i ne smije biti u doticaju s bilo kakvim uljem ili kremom, mazivom u cijevima, jer može doći do eksplozije - objasnilo nam je više stručnjaka koji se bave medicinskim kisikom. Kako kažu, stanica s kisikom je daleko od pacijenata, od nje se prema njima nastavlja cjevovodni, razvodni sustav, a do problema je po svemu sudeći došlo na samom priključnom mjestu, dakle tamo gdje je pacijent dobivao kisik. I najmanja trunka masnoće, kažu stručnjaci, može dovesti do samozapaljenja. Uzrok, dodaju upućeni, može biti i statički elektricitet, a što je veći udio kisika u zraku, veća je i mogućnost eksplozije. Postoji mogućnost i da je kisik izlazio u zrak što je, uz neku iskru, dovelo do eksplozije