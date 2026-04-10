Bivši iranski ministar vanjskih poslova Kamal Harazi umro je od rana zadobivenih u zračnom napadu, izvijestili su iranski državni mediji rano u petak
KRUG NAPADA SE ŠIRI
Preminuo bivši iranski šef diplomacije, ranjen u napadu
Harazi, čelnik Strateškog vijeća za vanjske odnose, ranjen je nekoliko dana ranije u izraelsko-američkom zračnom napadu, izvijestila je državna novinska agencija IRNA, rekavši da je "umro prije nekoliko sati". Harazi je bio ministar vanjskih poslova Irana od 1997. do 2005. godine.
Posljednja dužnost bila mu je uloga savjetnika dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, prema izvješćima medija.
Hamenei je ubijen na početku američkih i izraelskih napada na Iran.
