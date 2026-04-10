Preminuo bivši iranski šef diplomacije, ranjen u napadu

Harazi, čelnik Strateškog vijeća za vanjske odnose, ranjen je nekoliko dana ranije u izraelsko-američkom zračnom napadu, izvijestila je državna novinska agencija IRNA, rekavši da je "umro prije nekoliko sati". Harazi je bio ministar vanjskih poslova Irana od 1997. do 2005. godine.

Posljednja dužnost bila mu je uloga savjetnika dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, prema izvješćima medija.

Hamenei je ubijen na početku američkih i izraelskih napada na Iran.