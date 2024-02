Preminuo dobri duh Cetinske krajine: Zbog zvonara Mile su utihnula zvona crkve svete Ane

Više od tri desetljeća Mile Bulić svaki je dan ujutro i navečer ručno pokretao zvonik u crkvi sv. Ane. Do njega bi svakodnevno hodao kilometar, koliko mu je trebalo da iz zaseoka Jeličići dođe do Zelova. Priskakao je on u pomoć svakome u selu tko bi imao problem, a svoju je službu odrađivao volonterski, iz ljubavi prema sumještanima i svetoj Ani. Njegov život ugasio se u utorak u KBC-u Split u 62. godini, a nakon smrti dobrog duha Cetinske krajine utihnula su zvona u Zelovu.