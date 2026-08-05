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TUŽNA VIJEST

Preminuo dr. Josip Grgurić, jedan od istaknutih pedijatara

Piše HINA,
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Preminuo dr. Josip Grgurić, jedan od istaknutih pedijatara
Zagreb: Pedijatar Josip Grguri? | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Objavio je više od 300 stručnih i znanstvenih radova te je autor nekoliko knjiga i monografija. U dva mandata obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskoga pedijatrijskog društva...

Preminuo je Josip Grgurić, istaknuti hrvatski pedijatar i sveučilišni profesor, dobitnik UNICEF-ova priznanja "Prijatelj generacijama djece", koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj medicini, posvetivši svoj profesionalni život zdravlju te zaštiti i pravima djece. Vijest o smrti objavio je u srijedu HRT.

Grgurić je rođen 1937. godine u Skradu, a doktorirao je 1981. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu.

Objavio je više od 300 stručnih i znanstvenih radova te je autor nekoliko knjiga i monografija. U dva mandata obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskoga pedijatrijskog društva, a bio je i osnivač te prvi predsjednik Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, navodi se u njegovu životopisu na stranicama Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Tijekom Domovinskog rata bio je predsjednik Komisije za pomoć i zdravstvenu zaštitu djece.

Od 1994. bio je redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), a predsjednik Republike odlikovao ga je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske.

U Klinici za dječje bolesti Zagreb radio je od 1972. godine te je bio osnivač i voditelj Odjela za dječju gastroenterologiju i prehranu.

Od 1978. do 1991. ravnatelj je Instituta za zaštitu majki i djece, a od 1993. do 2002. predstojnik Klinike za pedijatriju.

Za docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta izabran je 1982., a za redovitog profesora 1988. godine.

Nakon umirovljenja 2006. dodijeljeno mu je počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika.

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