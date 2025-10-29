Obavijesti

BIO JE STEČAJNI UPRAVITELJ

Preminuo Ivan Rude, dva puta pokušao biti predsjednik države

Preminuo Ivan Rude, dva puta pokušao biti predsjednik države
Šibenik: Ivan Rude, portreti | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Rude je 2014. godine pokušao ući u predsjedničku utrku kao predstavnik "trećeg puta" između Ive Josipovića i Kolinde Grabar Kitarović,

Šibenčanin Ivan Rude, odvjetnik koji je dva puta pokušao ući u utrku za predsjednika Republike i postao poznat po izjavi da su "svi kandidati ispod iste kokoši izlegli", preminuo je u Zagrebu u 78. godini života nakon duge i teške bolesti, piše Šibenski.

Rude je 2014. godine pokušao ući u predsjedničku utrku kao predstavnik "trećeg puta" između Ive Josipovića i Kolinde Grabar Kitarović, ali nije uspio skupiti dovoljan broj potpisa. Isto se dogodilo i 2019., a tada je tvrdio da su ga "pokvarili" ljudi koji su u njegovo ime prikupljali potpise i prodali ih konkurenciji.

Rođen je 5. prosinca 1947. u Šibeniku, gdje je započeo pravničku karijeru u bivšoj općini Šibenik, a potom radio i u Nacionalnom parku Krka od njegovog osnutka. Kasnije je otvorio vlastitu odvjetničku kancelariju u središtu grada, preko puta zgrade suda, koja i danas radi pod vodstvom njegovih nasljednika.

Bio je poznat i kao stečajni upravitelj brojnih hrvatskih tvrtki, među njima Revije, TLM-ove prešaonice, Autotransporta, Radio Šibenika i Naute Lamjane u Kalima. Obnašao je i dužnost predsjednika Udruge stečajnih upravitelja Hrvatske, a vodio je i jedan od najdužih stečajeva u povijesti zemlje – onaj Revije, koji je trajao gotovo 20 godina.

