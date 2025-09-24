Preminuo Ivica Katavić, jedan od čelnih ljudi KTC-a

Iz Uprave trgovačkog lanca KTC u srijedu su objavili kako je nakon teške bolesti preminuo Ivica Katavić, član Nadzornog odbora te tvrtke. Posljednja funkcija koju je obavljao bila je ona zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Objavu prenosimo u cijelosti.

"S dubokom tugom vas obavještavamo da je naš cijenjeni zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gospodin Ivica Katavić, preminuo danas 24. 9. 2025. nakon teške bolesti.

Gospodin Ivica Katavić bio je izuzetan vođa, kolega i čovjek čija su predanost, znanje i vizija oblikovali našu organizaciju na brojne načine. Njegov doprinos ostavio je dubok trag u našoj zajednici, i sigurno će nedostajati svima koji su imali privilegiju raditi s njim.

U ovom teškom trenutku, naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

S poštovanjem i tugom

KTC Uprava".