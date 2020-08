Preminuo akademik Maroević

Akademik Maroević rođen je u Splitu 22. listopada 1941. godine. Studij komparativne književnosti i povijesti umjetnosti završio je 1963. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

<p>Akademik<strong> Tonko Maroević</strong> iznenada je preminuo u dobi od 78 godina u svom domu u Starom Gradu na Hvaru u utorak poslijepodne. </p><p>Akademik Maroević rođen je u Splitu 22. listopada 1941. godine. Studij komparativne književnosti i povijesti umjetnosti završio je 1963. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1976. doktorirao temom "Likovna umjetnost u hrvatskoj književnosti od moderne do danas", a od 1965. do 1970. bio je asistent na Odsjeku za povijest umjetnosti.</p><p>Od 1970. do umirovljenja 2011. radio je u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Bio je redoviti član HAZU od 2002.</p>