ČETIRI MANDATA VODIO ŽUPANIJU

Preminuo je Božo Galić (73), dugogodišnji vukovarski župan

Preminuo je Božo Galić (73), dugogodišnji vukovarski župan
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Na čelo Vukovarsko-srijemske županije došao je 2005. godine te je tu dužnost obnašao do 2021., ukupno četiri mandata

U 74. godini života u Vinkovcima je preminuo Božo Galić, dugogodišnji vukovarsko-srijemski župan, koji je tu najistočniju hrvatsku županiju vodio kroz četiri uzastopna mandata.

Božo Galić rođen je 1952. godine u Crnim Lokvama, u Općini Široki Brijeg u Bosni i Hercegovini. Po struci je bio diplomirani inženjer kulturne hidrotehnike, a studij je završio na Geodetskom fakultetu u Zagrebu 1971. godine. Kao stipendist Vodovoda, po završetku studija zaposlio se u tom vinkovačkom poduzeću, gdje je proveo veći dio svoje profesionalne karijere. U Vodovodu je najprije radio u projektantskom uredu, potom je bio šef izgradnje, tehnički direktor, a na kraju i direktor poduzeća.

Na čelo Vukovarsko-srijemske županije došao je 2005. godine te je tu dužnost obnašao do 2021., ukupno četiri mandata. Tijekom svog županijskog mandata bio je jedan od ključnih aktera poslijeratne obnove, realizacije velikih infrastrukturnih projekata te sanacije posljedica katastrofalnih poplava koje su pogodile istočnu Slavoniju 2014. godine.

Od Bože Galića oprostio se aktualni vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, koji je na službenim mrežnim stranicama Županije objavio emotivnu poruku sućuti. Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju bit će objavljeni naknadno, navode iz županije.

-  S dubokim žaljenjem i tugom primio sam vijest o odlasku dugogodišnjeg suradnika, svojevrsnog mentora dragog mi prijatelja gospodina Bože Galića. Božo Galić bio je istinski stup naše županije, čovjek koji je kroz četiri mandata na čelu Vukovarsko-srijemske županije uložio cijeloga sebe u njezinu obnovu i razvoj. Njegova vizija, mirnoća i stručnost vodili su nas kroz najteža vremena – od poratne obnove naših sela i gradova, preko velikih infrastrukturnih projekata, pa sve do hrabrog suočavanja s katastrofalnim poplavama 2014. godine. Njegov doprinos zajednici nadilazi samu politiku; on je bio inženjer koji je gradio mostove među ljudima, župan koji je poznavao svaki kutak naše ravnice i lider koji je interese Slavonije, Srijema i cijele Hrvatske uvijek stavljao na prvo mjesto.

- U ime Vukovarsko-srijemske županije, svih njezinih djelatnika i u svoje osobno ime, obitelji Galić, rodbini i prijateljima izražavam najiskreniju sućut.  Odlazak Našeg Bože ostavlja prazninu koju će biti teško ispuniti, ali njegova ostavština živjet će kroz sve generacije.  Imao si hercegovačko srce i slavonsku dušu. Počivaj u miru Božjem. Neka ti je laka ova naša slavonska, hrvatska crnica koju si toliko zavolio - napisao je Bosančić na Facebooku.

