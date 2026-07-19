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POČIVAO U MIRU

Preminuo je fotoreporter i novinar Mario Ćužić

Piše 24sata,
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Preminuo je fotoreporter i novinar Mario Ćužić
Varaždin: Duje Ajduković i Edas Butvilas u drugom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Maria se često moglo vidjeti i s gitarom u ruci, jer je obožavao glazbu. Uvijek vedar i kolegijalan imao je širok krug poznanika i bio je predan svojoj profesiji

U 56. godini života preminuo je novinar i fotoreporter Mario Ćužić. Uvijek s fotoaparatom u ruci Mario je bio sveprisutan na sportskim i drugim javnim događanjima, naročito kada je u pitanju tenis, jer bio je i službeni fotograf Hrvatskog teniskog saveza, objavio je HND.

Mario je dugi niz godina bio aktivan i u Hrvatskom novinarskom društvu u kojem je bio član Središnjeg odbora te je bio predsjednik Ogranak slobodnih novinara HND-a.

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– Pretužna vijest. Teško je pronaći riječi kada u tako kratkom vremenu jedna obitelj doživi toliku bol. Otišla je Marijeva supruga, a sada i Mario. Poznavali smo se još od djetinjstva, a godinama je bio aktivan član našeg društva. Ostat će u lijepom sjećanju svima koji su ga poznavali. Iskrena sućut obitelji, prijateljima. Počivao u miru, izjavio je povodom smrti kolege Ćužića, predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Kao član Predsjedništva DZNAP-a osobito se zalagao da se Društvu priključe i fotoreporteri. Bio je jedan od zaslužnih članova za dobivanje licence za zaštitu autorskih prava fotoreportera.

Maria se često moglo vidjeti i s gitarom u ruci, jer je obožavao glazbu. Uvijek vedar i kolegijalan imao je širok krug poznanika i bio je predan svojoj profesiji. Istovremeno nastojao se dostojanstveno nositi s tegobama koje su ga pogodile, naročito nakon što je prije mjesec dana izgubio i suprugu Ingu, koja je preminula 2. lipnja u 55 godini života.

-Mario je svih ovih godina fotoaparatom neumorno pratio akcije HTS-a i posebno reprezentacije, a neke od fotografija bile su pravo remek-djelo. Uz to, bio je dobri duh reprezentacije, i u dobrim i u lošim trenucima dizao je raspoloženje i ostavio neizbrisiv trag, stoji u oproštaju na Instagram stranici croatiantennis. Odlukom predsjednice Kolinde Grabar Kitarović odlikovan je Redom hrvatskog pletera.

Informacije o vremenu sahrane i oproštaja od kolege Maria Ćužića obitelj će objaviti naknadno.

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