Kolege se emotivno opraštaju od realizatora kojeg opisuju kao oslonac redakcije i 'dobri duh režije'
Preminuo je Hrvoje Golubić, tonski producent N1 televizije
U redakciji N1 vlada tuga nakon vijesti o smrti njihovog kolege Hrvoja Golubića, tonskog producenta i realizatora koji je godinama bio dio televizijskog tima. Od njega su se oprostili dirljivom porukom u kojoj su istaknuli koliko je značio redakciji, ne samo kao stručnjak, nego i kao čovjek.
Ističu da je bio profesionalac na kojeg se moglo osloniti u svakom trenutku. Kada bi situacije postale napete, ostajao je pribran. U trenucima kada je preciznost bila ključna, radio je bez pogreške. Bez obzira na okolnosti i pritisak, govore kolege, bio je spreman odgovoriti na svaki izazov.
Sudjelovao je u realizaciji brojnih zahtjevnih specijalnih emisija koje su tražile potpunu koncentraciju, brzinu reakcije i osjećaj za dinamiku programa. U takvim projektima, poručuju iz redakcije, Hrvoje je uvijek davao maksimum 'pouzdano, tiho i predano'.
No, iza profesionalne sigurnosti krila se i osoba koju su kolege iskreno voljele. U redakciju je, kažu, unosio vedrinu i optimizam, čak i tijekom iscrpljujućih dana obilježenih izvanrednim vijestima, izbornim noćima i kriznim situacijama. Nazvali su ga 'dobrim duhom režije', čovjekom koji je znao podići atmosferu i kad je bilo najteže.
Prisjetili su se i njegovog posljednjeg angažmana na promotivnim videima za reportere, u koji je, kako navode, ugradio istu razinu predanosti i odgovornosti koja ga je pratila kroz cijelu karijeru. Iako nije bio lice pred kamerama, njegov doprinos bio je itekako vidljiv kroz zvuk, ritam i ukupni dojam programa.
Na kraju su poručili da će im nedostajati njegov dolazak u redakciju, energija koju je donosio, kao i sigurnost i humor koje je dijelio s kolegama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
FOTO Ogromna zapljena oružja u Slavoniji: Troje ljudi uhićeno. 'Ovako nešto nismo dugo imali'