Preminuo je Hrvoje Golubić, tonski producent N1 televizije

U redakciji N1 vlada tuga nakon vijesti o smrti njihovog kolege Hrvoja Golubića, tonskog producenta i realizatora koji je godinama bio dio televizijskog tima. Od njega su se oprostili dirljivom porukom u kojoj su istaknuli koliko je značio redakciji, ne samo kao stručnjak, nego i kao čovjek.

Ističu da je bio profesionalac na kojeg se moglo osloniti u svakom trenutku. Kada bi situacije postale napete, ostajao je pribran. U trenucima kada je preciznost bila ključna, radio je bez pogreške. Bez obzira na okolnosti i pritisak, govore kolege, bio je spreman odgovoriti na svaki izazov.

Sudjelovao je u realizaciji brojnih zahtjevnih specijalnih emisija koje su tražile potpunu koncentraciju, brzinu reakcije i osjećaj za dinamiku programa. U takvim projektima, poručuju iz redakcije, Hrvoje je uvijek davao maksimum 'pouzdano, tiho i predano'.

No, iza profesionalne sigurnosti krila se i osoba koju su kolege iskreno voljele. U redakciju je, kažu, unosio vedrinu i optimizam, čak i tijekom iscrpljujućih dana obilježenih izvanrednim vijestima, izbornim noćima i kriznim situacijama. Nazvali su ga 'dobrim duhom režije', čovjekom koji je znao podići atmosferu i kad je bilo najteže.

Prisjetili su se i njegovog posljednjeg angažmana na promotivnim videima za reportere, u koji je, kako navode, ugradio istu razinu predanosti i odgovornosti koja ga je pratila kroz cijelu karijeru. Iako nije bio lice pred kamerama, njegov doprinos bio je itekako vidljiv kroz zvuk, ritam i ukupni dojam programa.

Na kraju su poručili da će im nedostajati njegov dolazak u redakciju, energija koju je donosio, kao i sigurnost i humor koje je dijelio s kolegama.