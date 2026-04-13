Preminuo je Ivan Rimac (64), poduzetnik i otac Mate Rimca

U 64. godini preminuo je Ivan Rimac, poduzetnik i otac hrvatskog poduzetnika Mate Rimca.

- U ime obitelji Rimac možemo potvrditi da je naš voljeni suprug, otac i djed Ivan Rimac preminuo jučer u svom domu u Samoboru. Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenutcima - potvrdili su iz obitelji Rimac.

Rimčevi su podrijetlom iz okolice Livna, a obitelj je dio života provela u inozemstvu. Uz Matu, imao je još dvoje djece - Ivane i Antonija.

Ivan Rimac i njegova supruga Zdenka godinama su radili u Njemačkoj, on u građevinskom sektoru, a ona kao hotelska spremačica. Ivan Rimac obrazovanje je započeo studijem agronomije u Novom Sadu, da bi kasnije studirao građevinu u Frankfurtu.

Njegovo ime prvi put šire odjekuje 2005. godine, kada se našao na Interpolovoj potjernici te je pritvoren u Srbiji na temelju njemačke tjeralice zbog neplaćanja poreza. Sud je tada donio odluku o njegovom izručenju Njemačkoj.

Nekoliko godina kasnije, 2011., ponovno završava u pritvoru zbog sumnji u malverzacije s općinskim zemljištem u Sibinju kraj Slavonskog Broda. Proglasili su ga krivim. Na izdržavanje kazne trebao se javiti početkom 2026., no tada je tražio odgodu zbog zdravstvenih razloga.