Rimčevi su podrijetlom iz okolice Livna, a obitelj je dio života provela u inozemstvu. Uz Matu, imao je još dvoje djece - Ivane i Antonija.
Preminuo je Ivan Rimac (64), poduzetnik i otac Mate Rimca
U 64. godini preminuo je Ivan Rimac, poduzetnik i otac hrvatskog poduzetnika Mate Rimca.
- U ime obitelji Rimac možemo potvrditi da je naš voljeni suprug, otac i djed Ivan Rimac preminuo jučer u svom domu u Samoboru. Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenutcima - potvrdili su iz obitelji Rimac.
Rimčevi su podrijetlom iz okolice Livna, a obitelj je dio života provela u inozemstvu. Uz Matu, imao je još dvoje djece - Ivane i Antonija.
Ivan Rimac i njegova supruga Zdenka godinama su radili u Njemačkoj, on u građevinskom sektoru, a ona kao hotelska spremačica. Ivan Rimac obrazovanje je započeo studijem agronomije u Novom Sadu, da bi kasnije studirao građevinu u Frankfurtu.
Njegovo ime prvi put šire odjekuje 2005. godine, kada se našao na Interpolovoj potjernici te je pritvoren u Srbiji na temelju njemačke tjeralice zbog neplaćanja poreza. Sud je tada donio odluku o njegovom izručenju Njemačkoj.
Nekoliko godina kasnije, 2011., ponovno završava u pritvoru zbog sumnji u malverzacije s općinskim zemljištem u Sibinju kraj Slavonskog Broda. Proglasili su ga krivim. Na izdržavanje kazne trebao se javiti početkom 2026., no tada je tražio odgodu zbog zdravstvenih razloga.
MJESTO UŽASA Ovdje se žena bacila sa zgrade. U stanu našli tijelo ubijene 17-godišnjakinje
POTOP VIKTORA ORBANA Plenković čestitao Magyaru, delirij na ulicama nakon izbora
STRAVA U VELIKOJ GORICI Žena skočila sa zgrade i poginula! U stanu našli mrtvu maloljetnicu