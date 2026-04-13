Obavijesti

News

OBITELJ MOLI ZA PRIVATNOST

Preminuo je Ivan Rimac (64), poduzetnik i otac Mate Rimca

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL, Canva

Rimčevi su podrijetlom iz okolice Livna, a obitelj je dio života provela u inozemstvu. Uz Matu, imao je još dvoje djece - Ivane i Antonija.

U 64. godini preminuo je Ivan Rimac, poduzetnik i otac hrvatskog poduzetnika Mate Rimca.

- U ime obitelji Rimac možemo potvrditi da je naš voljeni suprug, otac i djed Ivan Rimac preminuo jučer u svom domu u Samoboru. Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenutcima - potvrdili su iz obitelji Rimac.

Ivan Rimac i njegova supruga Zdenka godinama su radili u Njemačkoj, on u građevinskom sektoru, a ona kao hotelska spremačica. Ivan Rimac obrazovanje je započeo studijem agronomije u Novom Sadu, da bi kasnije studirao građevinu u Frankfurtu.

Njegovo ime prvi put šire odjekuje 2005. godine, kada se našao na Interpolovoj potjernici te je pritvoren u Srbiji na temelju njemačke tjeralice zbog neplaćanja poreza. Sud je tada donio odluku o njegovom izručenju Njemačkoj. 

Nekoliko godina kasnije, 2011., ponovno završava u pritvoru zbog sumnji u malverzacije s općinskim zemljištem u Sibinju kraj Slavonskog Broda. Proglasili su ga krivim. Na izdržavanje kazne trebao se javiti početkom 2026., no tada je tražio odgodu zbog zdravstvenih razloga.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Policijska stanica se nalazi točno nasuprot zgrade u kojoj se dogodila ova tragedija. U stanu zgrade pronađena je mrtva maloljetnica, a policija sumnja na ubojstvo. Žena koja je skočila sa zgrade je umrla
Nakon 16 godina završila je vladavina Viktora Orbana u Mađarskoj! Vođa oporbene Tisze Peter Magyar i službeno ima, nakon što su svi glasovi prebrojani službenu većinu
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026