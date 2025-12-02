Preminuo je otac Mirele Holy

Bivša ministrica zaštite okoliša i saborska zastupnica Mirela Holy objavila je na društvenim mrežama da joj je preminuo otac Boris. Uz njegovu fotografiju napisala je emotivnu poruku.

- Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice, počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći - piše uz fotografiju.