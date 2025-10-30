Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Cijele Vodice su u šoku i plaču od jutros kad se doznalo da je našeg mladi sugrađanin Robert Zanki (24) preminuo. Ne znamo detalje, niti su nam bitni, činjenica ostaje da on više nije među nama, ma koliko se trudio, borio skupa sa svojom obitelji, kazala je obiteljska prijateljica Zankijevih.

Mladi čovjek, otac djevojčice, svoj životni put završio je s tek 24 godine, a posljednju je se borio s opakom bolesti, i to s Ewing sarkomom, rijetkim tipom raka kostiju. U rodne Vodice, Robert se vratio nakon što je više od pola godine proveo na liječenju u Turskoj. Prije dva tjedna smatrajući da je sve gotovo, i da su loši dani iza njih, Vodičani su mu pripremili bakljadu za doček. Sve je trajalo samo dva tjedna, do užasne vijesti kako je u noći sa srijede na četvrtak preminuo.

Volja za životom mladog mehaničara je bila ogromna, a sve je počelo odlaskom liječniku jer nije mogao disati. Otišao je u šibensku bolnicu, gdje sam dobio pumpicu, vratio se kući i nakon sat vremena mu je pozlilo. Opet sam otišao u bolnicu na pretrage, gdje se na ultrazvuku vidjelo da ima rijetki i agresivni Ewing sarkom.

Koliko je bilo teško zdravstveno stanje, govori podatak da u Šibeniku nisu čekali ni minute, nego ga je Hitna pomoć odvezla odmah u Zagreb, u KBC Rebro, no liječenje su odlučili nastaviti u Turskoj, i ukupno je trajalo sedam mjeseci i pet dana kada je liječnički tim odlučio da se mladi čovjek može vratiti kući te da mu pomoć više nije potrebna te da može nastaviti sa svojim životom.

- Bio je poznat kao neustrašiv, i uz njega su uvijek bili otac Toni i majka Martina, kao i supruga Lucija, zapravo cijela obitelj je nadaleko poznata da ama baš nikad ne odustaje, kazala je obiteljska prijateljica, koja je i sama još u nevjerici da unatoč svemu poduzetom kraj je došao prerano. U ponedjeljak 3.11 u Vodicama na mjesnom groblju zakazan je posljednji ispraćaj mladom čovjeku koji se nije predavao do samog kraja.