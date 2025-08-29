Obavijesti

News

PRETJECANJE PREKO PUNE CRTE

Preminuo mladi motociklist nakon teške nesreće u Sl. Brodu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Preminuo mladi motociklist nakon teške nesreće u Sl. Brodu
Split: U jutarnjim satima na Stinicama izbio požar koji je zahvatio dva vozila, jedno u potpunosti izgorjelo | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Do nesreće je došlo u 15,25 sati kada je prema očevidu 24-godišnji vozač osobnog automobila preko pune razdjelne crte započeo pretjecati automobil ispred svoga

Nakon prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak u Slavonskom Brodu teško ozlijeđeni 25-godišnji motociklist preminuo je u bolnici, izvijestila je brodsko-posavska policija.  

Do nesreće je došlo u 15,25 sati kada je prema očevidu 24-godišnji vozač osobnog automobila preko pune razdjelne crte započeo pretjecati automobil ispred svoga. U tom trenutku je 25-godišnjak na motociklu već bio u punoj fazi pretjecanja oba automobila, također preko pune crte. 

U kočenju je došlo do udara motocikla u stražnji lijevi dio automobila kojim je upravljao 24-godišnjak i pada motocikla zajedno s 25-godišnjim vozačem u odvodni kanal.

Ozlijeđenom 25-godišnjaku je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu gdje je naknadno od zadobivenih ozljeda preminuo.

PU brodsko-posavska priopćila je da protiv 24-godišnjaka podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. 

